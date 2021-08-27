混打擋不住Delta！驚見首例「打AZ+莫德納」仍突破性感染

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增7例境外移入COVID-19病例，值得注意的是，有1例從美國入境的本國籍女性，曾經混打AZ與莫德納超過14天仍然確診，屬於首例混打突破性染。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自瑞典(案16058)、美國(案16059)、印尼(案16060、16061、16062)及印度(案16063、16064)入境，入境日介於今(2021)年8月13日至8月25日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案中有3人曾經接種疫苗，且超過14天，屬於突破性感染，其中有1例混打AZ與莫德納，另2人接種AZ疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,596,704例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,579,632例排除)，其中15,954例確診，分別為1,392例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

