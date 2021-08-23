「我車不見了」！他call拖吊車幫忙竟原地消失　結局神轉彎

▲老翁誤認車遭竊急報警，北投員警調閱監視器並到場協助搜尋。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區7旬許姓老翁，日前由家人陪同慌張到石牌派出所報案稱，將車輛要開往萬華環南市場批貨時，因故障暫時停放在北投區承德路七段、公館路口，後續聯繫拖吊車前往要取車時，發現車輛不見了。所幸警方耐心釐清老翁車號車型，逐一調閱路口監視器，才發現老翁記錯停車位置，化解烏龍也將愛車找回。

8月15日15許時，石牌所警員楊宏茂擔服備勤勤務時，許姓老翁與家人一起到派出所，緊張表示，他在當日凌晨1時15分許駕駛車輛前往萬華區環南市場批貨，車子故障所以暫時停放在承德路七段、公館路口，當日下午偕同拖吊車返回要將取車時，驚訝發現車輛卻不見了。



楊員耐心地釐清老翁的車號車型、行駛時間以及老翁記憶中的路線後，逐一調閱路口監視器，發現老翁記憶中的行駛路線應當是錯誤的，並擴大搜尋範圍，終於在相差了4公里遠的士林區文林路675號前發現老翁的車。

▼石牌所警員楊宏茂擔服備勤勤務時，接獲許姓老翁與家屬報案耐心將車子尋回。（圖／記者黃宥寧翻攝）

老翁的女兒到場確認是父親的車後，對警方深感抱歉，解釋因父親年事已高，對該路段也不熟悉，才釀誤會。事後，家屬對於警方能夠藉由父親提供的薄弱資訊，排除錯誤訊息後，逐一調閱監視器，最後將車尋回，相當肯定警方對事件處理的熱心、積極由衷感謝，讓市民倍感安心。



對此，北投分局呼籲，民眾如因車輛故障暫時將車輛停放路旁時，可以用手機將遭環境以拍照方式記錄下來，避免要取車時，忘記車輛停放位置。

和酒店女友分手！ 經紀前男友狂威脅「讓妳在八大圈紅」下場曝

公車夾頭驚險畫面曝！婦貪方便頭穿隔板刷卡...下秒淒厲慘叫