北京等28城市9／1啟用數位駕照　2022全面推行APP領照

▲大陸推行數位電子駕照取代紙本。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部交管局官方微信今（20）日發布消息指，北京、長春、南寧等28個城市自9月1日起推行機動車駕駛證電子化（數位化）。包括駕駛證電子化、二手車異地交易登記、「交管12123」APP核發貨車電子通行碼、交通事故證據材料網上查閱等4項公安交管措施將分批試辦。此外，駕照數位化政策也將於2022年在大陸全國各地全面推行。

▲北京等28城市先行試用數位電子駕照。（圖／CFP）

《中新網》報導，在前期試點基礎上，北京、長春、南寧等28個城市推廣應用機動車駕駛證電子化。通過全國統一的「交管12123」APP發放電子駕駛證，電子駕駛證在全國範圍內有效，辦理交管業務、接受執法檢查時出示使用，並拓展客貨運輸、汽車租賃、保險購置等社會應用場景，為駕駛人提供在線「亮證」、「亮碼」服務，進一步簡化辦事手續資料，提升證件使用便捷度，更好便利群眾辦事出行。

據了解，駕駛人可登錄「交管12123」APP個人賬號領取數位駕照，數位駕照為統一樣式，與紙質駕駛證具有同等法律效力。此外，數位駕照由大陸全國公安交管電子證照系統生成，動態顯示駕駛證狀態，可適用於執法管理、公共服務等多個場景，方便實時查詢、實時出示、實時核驗。

數位駕照採用數位簽名防偽技術，駕駛人可出示數位駕照處理交通違法、處理交通事故等交管業務，無需再提交紙本證明；保險理賠、租賃車輛、職業招聘時，駕駛人也可出示數位駕照，相關單位線上核驗駕駛資質，便利群眾駕車出行及服務企業行業發展。