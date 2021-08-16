五倍券10月推出！2因素是變數　柯建銘：有思考小商家受惠與便利性

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對五倍券的推行，行政院長蘇貞昌16日上午與民進黨立法院黨團進行討論，會中定調五倍券全民免出1000元。對此，民進黨團總召柯建銘表示，政院有思考「小商家」如何受惠，以及便利性，至於推出時間應該會落在10月初，但仍需考量疫情狀況與疫苗覆蓋率。

據轉述，蘇貞昌在會中向立委們報告國內的疫情狀況，每日確診小於10例，而國際上的疫情相對嚴峻，就算疫苗接種率高達7成的國家，也有疫情升溫的趨勢，因此台灣的疫情狀況相對緩和。

另外，在台灣今年的經濟表現方面，蘇貞昌則表示，先前完成紓困，有1000多萬人受惠，而今年經濟成長率也來到5.88%，預估創11年新高。因此，在疫情衝擊下，台灣仍創造優異經濟成長，政府推出振興券策略，就不需人民再支付1000元。

對此，柯建銘會後表示，今天討論2個小時左右，在重大政策上行政院與立法院必須要有共識，這陣子大家對於五倍券有不同看法，過去在處理大法官748號解釋、公投等議題時，大家也有討論，民進黨好處是，討論後最後會是一致的。

柯建銘指出，行政院接受各方意見後做出改變，黨團成員也就小商家受惠、小額券、使用期限等進行討論，這是政策形成很好的模式。

在振興券的名稱與推出時程方面，柯建銘表示，名稱基本上應該維持「振興五倍券」的概念，至於推出時間，應該落在10月初，但還要考量疫情狀況、疫苗覆蓋率等問題。

至於「五倍券」與過去馬英九時代的「消費券」不同之處？柯建銘表示，這兩者是截然不同的概念，蘇貞昌是從疫情、疫苗、紓困、振興，以及現在經濟發展等層面綜合考量，共同做出決定。

對於國民黨團主張發現金一事，柯建銘表示，政黨間對於政策有不同看法都可以接受，政策是執政黨要負責，政黨間互相攻防時有所聞，只要行政立法一致，執政就要負責，這就是政黨政治。

柯建銘說，民進黨內部容許多元聲音，很多事情都是討論再討論，就連黨團三長都會有意見不同的時候，經過討論有結果大家就會奉行，想要見縫插針是沒有用的。