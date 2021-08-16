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1人獨得「16億元頭獎」！他疫情失業當清潔工養家…下秒竟成富豪

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲澳洲一名人父幸運中頭獎，1人獨得16.4億元。（圖／示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

在新冠肺炎的襲擊下，許多國家都要求民眾盡量少出門，也影響了不少人的生計。澳洲一名父親因疫情失業後，當起臨時清潔工努力撐起家計，正當他被生活壓的喘不過氣時，幸運之神卻悄然降臨。他在日前買了當地彩券「威力球」（Powerball），沒想到近日開獎後，所選號碼竟全部命中，一人獨得 16.4億元頭獎，人生瞬間翻轉。

根據外媒《第九新聞》報導，這名居住在澳洲墨爾本（Melbourne）的父親因當地政府下達封鎖令而不幸失業，他在幾年前才剛買了一間房子，又有妻子小孩需要撫養，於是只能找份計時清潔工養家餬口，不過他在當地時間12日晚上對彩券時，意外發現自己竟成了億萬富翁，興奮到整晚無法入法入睡。

▲樂透,彩券。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子發現中獎後，興奮到整晚無法入法入睡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

報導指出，威力球12日晚間開出的號碼為「10、17、19、21、23、26、4，威力球彩號7」，這名父親一人獨得頭獎澳元8000萬元（約新台幣16.4億元），這也是澳洲史上最高的個人中獎金額。

這位父親受訪時表示，他和許多人一樣，在疫情的影響下生活陷入困境，不過還是得繼續努力。對於獲得鉅額獎金，他透露，未來他想讓家人和需要幫助的人過上更好的生活，「我會努力幫助每個人。有了這筆錢，我們可以做很多事情，我想先還清抵押貸款和其他賬單，並好好規畫讓我們的孩子能終生受益。」

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