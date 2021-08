海地「房屋整片全倒」…規模7.2地震早晨強襲　恐怖影片曝光

▲海地地震後街頭滿是瓦礫堆。(圖/翻攝自Twitter/下同)



記者王致凱/綜合報導

海地西部城市南聖路易斯(Saint-Louis-du-Sud)附近14日發生規模7.2地震,震源深度僅10公里,屬於極淺層強震。根據網路上流傳的影像,地震發生後當地大量房屋被毀,街上滿是瓦礫堆,災情相當慘重。

Earthquake in Haiti of 7,2 this morning. Super sad for this news and hoping the people of Haiti are safe… Dominicans felt the aftershocks throughout he island so I’m guessing it may have cause important damages #haiti #earthquake #DominicanRepublic #USGS https://t.co/kNlXAxiIw6 pic.twitter.com/PCBlNtfElj