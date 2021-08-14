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羅嘉翎曝「想開咖啡廳」！七夕驚喜現身　江聰淵喜喊：歡迎來宜蘭

記者游芳男／宜蘭報導

跆拳道選手羅嘉翎在2020東京奧運勇奪銅牌，完成返國檢疫規定後，隨即展開外縣市的感恩巡禮，而她14日來到宜蘭市公所拜會市長江聰淵，同時接受宜蘭市體育會跆拳道委員會的邀請，為即將代表宜蘭縣出賽全國賽事的宜蘭縣跆拳道代表隊選手進行勉勵。

▲▼ 羅嘉翎到宜蘭展開感恩巡禮 。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅嘉翎到宜蘭展開感恩巡禮 。（圖／記者游芳男翻攝）

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羅嘉翎擁有183公分高挑身材及清秀外型，目前被封為「國民女友」，而她14日下午與父母一同到宜蘭市公所拜會宜蘭市長江聰淵，對於江聰淵市長過去擔任宜蘭縣跆拳道委員會主委期間，積極推廣跆拳道活動及辦理跆拳道賽事，對厚植基層跆拳道活動的努力表示感謝，而在此期間，羅嘉翎選手時值國小階段，也多次來到宜蘭進行交流對抗，從中累積賽事經驗與養分，對於宜蘭縣跆拳道委員會能夠長期在基層推動跆拳道運動，表示敬佩。

▲▼ 羅嘉翎到宜蘭展開感恩巡禮 。（圖／記者游芳男翻攝）

江聰淵對於羅嘉翎的來訪，感到榮幸，得知羅嘉翎選手未來有開設咖啡館的想法，特別邀請在地知名咖啡店家前來沖煮，期盼在七夕情人節的這一天，透過香醇的咖啡味，和大家一同感謝「國民女友」羅嘉翎在奧運期間，用奮力拚搏的技術與精神，為台灣踢下奧運獎牌，也為因疫情而沉悶許久的民眾，踢出許久未曾聽聞的吶喊。

江聰淵表示，「很開心今天能夠有這份榮幸，與羅嘉翎見面，感謝她辛勤累積訓練成果，在2020東京奧運的一開始就為台灣奪下獎牌，振奮所有在電視機前關注的台灣民眾；運動選手的訓練與培養，需要的是長時間的規劃與資源投注，對於擔任跆拳道主委期間，和跆拳道夥伴一起努力過的情誼，能被嘉翎及其父母記得，感到欣慰，同時對於推動基層運動環境，未來也會繼續來努力。」

另外，江聰淵市長特別為羅嘉翎準備了適合旅行攜帶的咖啡沖泡器具，希望她在未來四處征戰的日子中，能隨時享受到來自宜蘭的祝福，同時也邀請她未來如果有開店規劃，歡迎到宜蘭，「我們將透過宜蘭市創新育成中心，和嘉翎一起努力。」

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