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男大生耍派「看誰二頭比較大」 台中流氓殺到高雄…他怕到報警提告

▲▼生氣,暴怒,憤怒,髒話。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲吳姓男大生認為葉姓男子慫恿女友跟他分手，氣得傳訊息嗆見面輸贏。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名吳姓男大生懷疑台中的葉姓男子慫恿女友小美（化名）跟他分手，氣得在清晨狂傳訊息嗆「看誰的二頭比較大塊」，並主動告知位於高雄的地址。沒想到，葉男當天就帶10多人到高雄找人，但吳卻不敢出面，嚇得吳男提告並求償10萬元。對此，高雄地院判依恐嚇危害安全罪判處葉男拘役30日，可易科罰金3萬元，另需賠償3萬元給吳男。

判決書指出，吳男2019年12月28日清晨5時56分許，透過Line傳訊息給葉男說「所以你他X是不是勸分過」、「需要我打長篇給你看小美怎麼綠我的」、「我大部分時間都在高雄」、「XX街34（地址）」、「歡迎」等話，讓正在睡覺的葉男非常傻眼，僅回「乾我屁事」、「無聊」、「掰掰」。

沒想到，吳男繼續嗆聲，「你是他X在兇三小」、「不想給問就管好嘴」、「不懂事情原委不要講幹話」、「你有被綠過」、「沒有就閉嘴」、「隨時歡迎」、「看誰的二頭比較大塊」等話，讓葉男氣到帶了10多人直接趕到吳男位於高雄的住處，而吳男見狀也不敢下樓。

▲▼男人,男友,壞人,邪惡,鴨舌帽,穿著。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲葉男從台中殺到高雄，但吳男卻不敢下樓。（圖／示意圖／免費圖庫pakutaso）

葉男今年2月20日再次跑到吳男住處拍照，傳給吳男說「來啊，就在這等你」、「你敢現身嗎？」「打給你你不敢接，訊息也不敢回，笑死人了，沒本事就不要嘴巴那麼秋，你沒那本錢就乖乖當你的大學生，知道嗎？乖～」等話，讓吳男嚇得報警提告恐嚇。

台中地院表示，葉男被吳男質問而衍生口角爭執，卻放任情緒，恣意以上揭手段為本件恐嚇危害吳男的安全行為，其情緒管理及自我克制能力均有所不足甚顯，因此依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

事後，吳男再提起民事訴訟求償10萬元，台中地院認為，吳男報警提告後，葉男仍傳訊「沒關係，反正我也要告你，你去跟檢察官講就好，法庭見嘿」、「老子不用工作每月有十萬可以花啦，我陪你慢慢耗，看誰比較閒」、「你真的很落漆很漏氣，你讓我連吐你口水都不屑」、「我真的沒遇過跟人家約輸贏約到跑去報警的」等話，可見情緒管理及自我克制能力不足，但賠償10萬元過高，酌減為3萬元。

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