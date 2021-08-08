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8／10游泳池「有條件開放」！專家曝2隱憂：該擔心的不是水

游泳池即將解封，很多人認為染疫風險很高，但事實上，該擔心的並不是水，而是人群聚集的飛沫、接觸感染。（圖／示意圖非當事人／報系資料照）

▲游泳池即將解封，很多人認為染疫風險很高，但事實上，該擔心的並不是水，而是人群聚集的飛沫、接觸感染。（圖／示意圖非當事人／報系資料照）

圖文／CTWANT

指揮中心宣布，8／10起將有條件開放游泳池及10人以下小班游泳課程，但須落實實聯制、總量管制，場內全程戴口罩，淋浴間、三溫暖、戲水池等暫不開放。

台北市也跟進，市長柯文哲說，將規定只有下水時不用戴口罩，其餘時間，包括入池前後、使用更衣室應全程戴口罩，在泳池中未戴口罩時，也要與他人保持至少2公尺社交距離，避免與人交談。不只如此，還規定泳池水質pH值維持在7.2到7.8之間，自由餘氯提高在1.0-1.5ppm之間。

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這是因為泳池中的氯相當重要！今年5月，美國疾病管制局（CDC）就表示，新冠肺炎難以在游泳池散播病毒，同時說三溫暖、親水公園等地方都很安全，民眾可以放心前往。CDC官網寫「沒有證據顯示，新冠病毒能透過水來傳播。」倫敦帝國學院的研究也指出，若將游泳池的水與新冠病毒相混，再加入泳池水中用來消毒的氯，最短能在30秒內使病毒失去活性。

史丹佛醫學院傳染病專家達賴（Sudeb Dalai）說，泳池水中的氯和溴，是很好的殺菌的配方，但即便沒有氯，水也不是新冠病毒的傳播媒介。他解釋，新冠病毒離開人體，確實能在泳池環境內存活，但若是放有消毒水的水域，病毒既活不了太久，也無法再具同等的傳染力。

但別以為去游泳池就完全不會感染新冠病毒！達賴說，如果一群人擠在游泳池中，又沒有戴口罩，還是會有感染風險，尤其如果進場人數太多，就會成為巨大的病毒溫床，因為新冠病毒主要透過空氣中的氣溶膠、飛沫傳染。此外，許多人碰過的扶手、階梯、水上用具，也都是傳染媒介，所以該擔心的是與人過於接近、以及觸碰公共用品這2件事。

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