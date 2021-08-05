　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

▲台9線路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲台9線路樹傾倒，枋寮警方派員排除。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受盧碧颱風外圍環流及西南氣流影響，屏東市及鄰近鄉里今(5)日凌晨下起大雨，其中長治、鹽埔等地區累積雨量超過100毫米，造成三地門鄉185縣道13公里處出現土石流，台九線445.5公里有路樹倒塌，相關單位獲報已緊急派員處理。

▲台9線路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲台9線路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

根據中央氣象局資料，盧碧颱風目前以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行，暴風圈已進入臺灣海峽，對臺灣海峽構成威脅；近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風；瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，七級風暴風半徑80公里。

▲台9線路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼三地門土石流。

▲台9線路樹傾倒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東受颱風外圍環流及西南氣流影響，今天凌晨起下起大雨，至上午10時為止，長治鄉已下了102毫米雨量，鹽埔101毫米，屏東市94.5毫米、九如89毫米、里港81毫米。

其中三地門鄉185縣道13公里處出現山坡土石流滑落佔據單向道路情形，里港警方獲報已出動員警擺設交通錐及爆閃燈警示，並在場警戒交通管制；另已通報屏東縣養護科應處、即通報警廣廣播請用路人改道。

台九線目前在445.5公里也出現路樹倒塌情況，枋寮警分局獲已派員排除，警方呼籲駕駛人行經雨區，減速慢行，確保交通安全。

►Her今天推出「涼感被、涼感保潔墊」瞬間涼感冰涼保潔墊，原價4980元、特價588元

ET快訊
「像保時捷與三輪車」曾對小戴有敵意！　戴姊坦白：最後悔做這事
LIVE／盧碧籠罩台海「防大雨」　氣象局最新說明
英拳擊手「拒戴銀牌」擺臭臉！　原因曝光網炮轟
英女將拉傷跌地「拒坐輪椅」　忍淚跑跳到終點超催淚
周玉蔻爆今本土確診「個位數」！權威醫傻眼：你又再洩漏什麼
莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了
搭捷運內湖上班　「人潮擠爆」卻打不到疫苗！怒：補教憑什麼插隊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

網路簽賭債務不清　3煞「活活悶死下線」丟摩鐵被羈押

快訊／國道3號嚴重車禍！21歲男「暴雨中倒臥路邊」　單向車道封閉

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

網路簽賭債務不清　3煞「活活悶死下線」丟摩鐵被羈押

快訊／國道3號嚴重車禍！21歲男「暴雨中倒臥路邊」　單向車道封閉

雲豹甲車弊案　兵整中心驗收技術員「收賄117萬」遭重判

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

嗆閨蜜伴娘：妳男友很軟！準新娘狂譏「只有3分鐘」　超扯內幕曝光

新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

騙媽祖廟靜坐…人夫壞壞小三拍裸照！反嗆正宮「技術不好」傷到鳥

大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

IKEA空氣清淨機「2千元有找」台開賣　11公分超薄美型CP值爆了

盧碧在廣東汕頭登陸　當地學校停課、高鐵停運

黃筱雯東奧拳擊奪銅　父親三度入獄　成功打破家族魔咒

情人節訂起來！淡水「七夕主題房、望高樓看夜景」河畔餐廳吃牛排

八五大樓日租套房查「特殊交友圈」　通緝犯被揪出再添2竊案

吳亦凡爆「囚禁被狂毆」影片瘋傳！　進警局剃光頭照外洩…真相惹怒網

游錫堃不捨陳水扁生涯低潮　「只要不違法就一定要去」

快訊／萬華阿公店拼9月復業「新北八大何時解封」　侯友宜回應了

安南買氣勢如破竹！新重劃區地還沒標　房價就喊2字頭

83歲阿北拚了！要轉帳255萬申購新股壓寶　這2個人卻猛唱反調

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

快訊／國1中壢轉接道車禍　1男當場死亡

「你可以睡旁邊但不能碰我」　女大生收留同學反被性侵

即／高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸騎士

空軍少將索賄4500萬　竟把2600萬現鈔當冥紙燒了

即／製造假車禍擄殺通訊行甜姐兒　兇嫌從重量刑

即／受困火場找到了！新北10歲女童命危搶救

即／台中中區涵洞施工意外！　5工人無呼吸心跳搶救中

台大高材生不爽被退訓！網爆「情報員真實身分」被查水表

快訊／新北民宅大火「10歲女童搶救不治」

加拿大藥廠女老闆遭詐　警換算台幣驚：6千多萬

即／新北雙溪民宅竄火舌！10歲女童受困

「瘋狂飢渴」男聲押　國安局退訓上網討拍做這事

更多熱門

相關新聞

「谷歌大神」打臉！　高雄啃老女發財夢碎

「谷歌大神」打臉！　高雄啃老女發財夢碎

高雄市一名陳姓女子收到簡訊表示「恭喜獲得66萬元大獎」，陳姓女子以為真的是幸運之神降臨，不過詢問過後才發現得先繳6萬6的稅金以及手續費，沒有錢的她求助老父母，一度還想跟地下錢莊借錢，老父母趕緊打電話求助警察，員警最後動用「谷歌大神」，才讓陳姓女子相信一切攏是騙。

連日豪雨　台南崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

連日豪雨　台南崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

盧碧掀5級風！嘉義路樹橫倒砸中女騎士

盧碧掀5級風！嘉義路樹橫倒砸中女騎士

「車開快、危險就來」　屏縣警8月加強取締超速

「車開快、危險就來」　屏縣警8月加強取締超速

萬巒豬腳街用餐遇大雨　遍尋不著愛車急報警

萬巒豬腳街用餐遇大雨　遍尋不著愛車急報警

關鍵字：

碧雲颱風屏東土石流交通路樹警察台9線三地門

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

暴風圈進入台灣海峽！盧碧颱風可能消失再復活　致災雨彈時程出爐

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面