大雨再度來襲　屏東三地門土石流、台9線路樹倒塌

▲台9線路樹傾倒，枋寮警方派員排除。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受盧碧颱風外圍環流及西南氣流影響，屏東市及鄰近鄉里今(5)日凌晨下起大雨，其中長治、鹽埔等地區累積雨量超過100毫米，造成三地門鄉185縣道13公里處出現土石流，台九線445.5公里有路樹倒塌，相關單位獲報已緊急派員處理。

根據中央氣象局資料，盧碧颱風目前以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行，暴風圈已進入臺灣海峽，對臺灣海峽構成威脅；近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風；瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，七級風暴風半徑80公里。

▲▼三地門土石流。



屏東受颱風外圍環流及西南氣流影響，今天凌晨起下起大雨，至上午10時為止，長治鄉已下了102毫米雨量，鹽埔101毫米，屏東市94.5毫米、九如89毫米、里港81毫米。

其中三地門鄉185縣道13公里處出現山坡土石流滑落佔據單向道路情形，里港警方獲報已出動員警擺設交通錐及爆閃燈警示，並在場警戒交通管制；另已通報屏東縣養護科應處、即通報警廣廣播請用路人改道。

台九線目前在445.5公里也出現路樹倒塌情況，枋寮警分局獲已派員排除，警方呼籲駕駛人行經雨區，減速慢行，確保交通安全。

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