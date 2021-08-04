▲東京確診「3成是年輕人」，張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

東奧選手村再爆出集體染疫事件，希臘水上芭蕾隊5人確診，目前東京單日確診數約2000至3000人，約3成落在20多歲左右，雖然以輕症居多，但被問及感染力強原因。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，可能與年輕人疫苗施打覆蓋率低有關。

張上淳提到，全球強勢病毒株為印度Delta變異株，造成傳播的因素很多，包括該地各年齡層是否有特殊活動或者群聚等，都是染疫的重要因素。此外，世界各國的疫苗策略，都是從年紀較大的族群開始接種，年輕人疫苗覆蓋率偏低，也是感染的因素之一，但目前都只是推測，還是要看更詳細資料比較清楚。

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Delta病毒來勢洶洶，除了日本、韓國每日都爆出數千例確診外，中國大陸南京也爆發群聚感染，且逐漸擴散到其他城市，首都北京也有7例，大陸各地也陸續提高防疫警戒，南京、武漢更展開全市PCR。

被問到指揮中心如何評估大陸疫情？是否對圍堵Delta病毒有新對策？指揮官陳時中表示，有注意到大陸疫情，但目前通報個案數也不是太多，Delta變異株的確對公衛防疫造成很大的威脅，大陸前一段時間在特殊方法下讓疫情獲得控制，會持續觀察疫情變化。