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非高端不打增至9.2萬人「登記數一天翻倍」　有意願者累積55.2萬

▲▼0727指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨天下午2時重新開放疫苗平台意願登記，並且新增高端疫苗選項，最新統計到今天下午5時，有意願打高端的人達到55.2萬。值得注意的是，非高端不打、只勾高端一個選項的人達到9.2萬，和昨天下午5時僅有3.7萬人相比，人數翻倍。

中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」自昨(7/27)日14時起開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

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根據指揮中心統計至下午1點，總計有866萬人完成登記，其中150.9萬人是本次開放才新增登記。當中最多的仍是同時勾選AZ、莫德納兩種疫苗者，有421萬人，佔比48.68%；接著是非莫德納不打的人346萬，佔比39.93%。至於有意願打高端的人，含單選、複選高端者合計達到55.2萬人，其中非高端不打者約9.2萬人，佔比1.06%，和昨天開放首日到下午5點的統計相比，人數翻倍。

陳時中日前宣布高端通過緊急使用授權，可能於8月份少量提供接種。不過現在預約平台每週僅提供一種疫苗，且前兩輪每週都在百萬人，高端是否也要累積百萬劑才會提供接種？陳時中今天下午表示，沒有說一定要累積100萬劑，能夠盡量簡化不出錯就好，最快提供的時間還是8月。

此外，第四輪預約從週二10點開放，符合預約資格約138萬人，目前為止已經有101萬5,176人預約，佔符合預約資格人數73.52%。

【補充說明】
截至7/28 17:00

預約接種
符合預約資格： 1,380,747人。
預約人數：1,015,176人，佔符合預約資格人數73.52%。

意願登記
全國意願登記完成總人數：8,667,679人。(7/27 14:00 以後新增1,509,088人)
疫苗登記狀況：
AZ：435,134人，佔比 5.02%
AZ、Moderna：4,219,066人，佔比 48.68%
AZ、Moderna、高端：372,704人，佔比 4.3%
AZ、高端：16,815人，佔比 0.19%
Moderna：3,460,956人，佔比39.93%
Moderna、高端：70,787人，佔比0.82%
高端：92,217人，佔比1.06%

有意願接種高端疫苗總計：552,445人(7/27 14:00 以後新登記：315,976人）

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