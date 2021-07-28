分析金牌戰人選！戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網汗：全拚狀態

▲網友分析，戴資穎接下來對上的選手個個都是強敵。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（28）日一早8點，羽球一姊戴資穎交手世界排名41的法國選手齊雪霏，最終直落二，以3勝全勝、小組第1的成績晉級8強。就有網友在PTT的Olympics_ISG板上發文指出，戴資穎只要再贏三場，就可以拿到金牌，「但是這三場也是異常艱難的三場！」尤其是金牌戰，「如果能打到這場，就是全拚臨場狀態了！」

這位網友PO出情報文「小戴接下來的賽程」，首先恭喜戴資穎一馬當先殺入八強，接下來會有一點點的休息時間，而且只要再贏三場，就可以拿到本屆東奧羽球金牌，「但是這三場也是異常艱難的三場！」

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原PO分析道，戴資穎接下來的第一場「八強戰」，最可能對上泰國選手、世界第6的依瑟濃，兩人的歷史對戰成績是「戴15勝vs依14勝」，不僅是多年的老對手，最近一次交手還是今年的一月。但原PO比較不擔心「最近小戴對依瑟濃的勝率還不錯，正常發揮應該可以過關。」

如果戴資穎順利晉級，第二場就是「四強戰」，最可能對上日本選手、世界第5的山口茜，兩人的歷史對戰成績是「戴10勝vs山7勝」，不過山口茜有地主優勢，歷史對戰中，連戴資穎都有來有回；至於兩人最近一次交手，是在2019年的7月，當時是山口勝利，「這一關並不容易過。」另外，在四強也有可能對上印度選手、世界第7的辛度。

▲在日本公開賽拿下女單冠軍的山口茜（左）、亞軍奧原希望（右），都是戴資穎可能對上的強敵。（圖／CFP）

至於第三場「決賽」，也就是金牌戰，原PO認為最有可能對上的人是中國選手、世界第2的陳雨菲，歷史對戰成績「戴15勝vs陳3勝」，而重點就在這「雖然看起來小戴一面倒，但事實上兩人最近四場比賽，陳雨菲拿了三勝。」原PO就說，如果能打到最後，決賽就是全拚臨場狀態。另外，其他有可能取代陳雨菲的有日本選手、世界第3的奧原希望；或韓國選手、世界第8的安洗瑩；或中國選手、世界第9的何冰嬌。

▲中國羽球一姊陳雨菲。（圖／CFP）

貼文一出，其他人紛紛留言為戴資穎打氣，「場場硬仗」、「下一場真的是關鍵」、「八強就場場刺激了，都是老對手」、「接下來遇到的都是最頂尖的高手」、「八強就不敢看了（怕」、「辛度是小戴的剋星啊哈哈哈！接下來這幾個都不好對付，祝福小戴！」還有網友開始許願「頒獎台最美的畫面，小戴左右兩邊奧原跟茜茜。」