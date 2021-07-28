天熱垃圾桶狂生蚊蟲！她放「1神物」瞬間全滅　萬人讚爆：超有效

▲每到夏天，垃圾桶旁很容易孳生蚊蟲。（圖／翻攝自Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

炎炎夏日，家中的垃圾和廚餘桶旁特別容易孳生蚊蟲，時常可見蒼蠅、果蠅的身影，讓人相當困擾。為了避免蚊蟲增加，一名女網友在網路上分享「除蟲妙招」，只要垃圾桶內添加「它」，就能有效驅蟲。影片一出，立刻獲得大量按讚、轉發，也讓眾人大讚「真的超有效！」

據英國《鏡報》報導，全球氣溫不斷上升，歐美各國同樣面臨高溫所苦，不只高溫難耐容易曬傷，放在家門口的垃圾也不斷孳生蒼蠅、蚊子和蛆蟲，導致民眾被病媒蚊感染的風險增加。對此一名女網友在TikTok上分享一段影片，她先將垃圾桶清洗乾淨後，拿出一罐食鹽，大量灑在垃圾桶底部，這樣一來，蚊蟲就能因大量吸食鹽分脫水死亡。

影片曝光後，立刻獲得熱烈迴響，網友們紛紛大讚「這招超有效」、「我正為這些蚊蟲所苦，感謝你救了我」「我昨天才剛清理垃圾桶，應該早點看到這影片的」、「照著你的方式嘗試，真的很有效！」，還有網友加碼建議，「可以加入發酵粉也能除臭」。