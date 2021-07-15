快訊／謝和弦勒戒完又吸大麻！法官怒批：戒毒意志薄弱　下場曝

▲謝和弦。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦）

記者林昱萱／新北報導

藝人謝和弦日前才因吸食大麻，進行40天的觀察勒戒，最後獲得不起訴處分。未料，他之後又再度被查獲吸食大麻。對此，新北地院審理後認為，謝和弦戒除毒癮之意志薄弱，因此依法判其4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，謝和弦日前因施用毒品，經新北地院裁定送觀察、勒戒後，認為其無繼續施用毒品之跡象，於2020年6月5日執行完畢釋放出所。未料，其卻在解除勒戒3個月後，於住處內以電子菸吸食煙霧的方式吸食大麻，而經警方採集尿液送驗後，果真發現呈現大麻陽性反應。

謝和弦對於使用大麻一事坦承不諱，同時也辯稱，自己施用的是醫療用大麻，該大麻是從國外進口的，其認為醫療用大麻不是毒品等語。不過，法官勘驗相關事證、反令依據後，認為謝和弦所辯不足採信，其施用第二級毒品犯嫌應勘認定。

對此，法官認為，謝和弦先前因施用毒品案件經觀察、勒戒後，猶犯本罪，顯見其戒除毒癮之意志薄弱，惟念其施用毒品所生危害，實以自戕身心健康為主，對於他人益尚無具體危害，兼衡其為從事表演藝術之社會知名人士，所為對於社會風氣具有相當之影響力，行為舉止自當謹慎，違法犯行自不宜輕縱，考量其素行、犯罪動機、手段等一切情狀之後，依施用二級毒品，判處其4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。