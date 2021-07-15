快訊／新北家禽合作社2移工染疫　解隔前4採PCR確診

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。新北市長侯友宜表示，社區篩檢站驗出1例，家禽合作社2移工於第四次PCR呈現陽性。

家禽合作社針對548人進行第四次篩檢，2名移工於解除隔離後，在自主健康管理期間再次採檢陽性確診。

針對新北市新增2例，侯友宜公布所在地區為，新莊與板橋。侯友宜進一步說明，新莊新增個案為與桃園染疫朋友見面後被傳染，目前也驗出還有2位朋友也染疫，將於明日公布，已通報桃園市政府。

另一例為板橋為家戶感染，是因父母於職場染疫後傳感，皆以居家隔離，目前共匡列6人。

指揮中心表示，今日新增之14例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月14日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日、。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月13日累計公布14,103位確診個案中，已有12,083人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.7%。