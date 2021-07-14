遠雄人壽開辦癌症家庭子女「1萬元獎學金」　9／15前都可申請！

▲遠雄人壽開辦癌症家庭子女「1萬元獎學金」申請。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

遠雄人壽公益傳愛！即日起開辦癌症家庭子女獎學金1萬元申請，今年錄取名額為80名，到9月15日都可透過網路申請。

癌症家庭的子女在求學道路上除了需面臨課業上的壓力，必須付出更多心力照顧家人，甚至因為龐大的醫藥費不得已放棄逐夢機會，但他們在資源較缺乏的困境下，仍勇於面對考驗努力奮鬥值得鼓勵。

遠雄人壽已連續11年與台灣癌症基金會攜手推動「一個鼓勵 愛的希望」癌症家庭子女獎助學金，這項獎學金是為鼓勵癌症家庭優秀學生努力向學而設立，多年來幫助逾千個癌症家庭，歷年所發出的獎學金總金額高達1,000多萬。

遠雄人壽強調，即日起到9月15日受理「1萬元獎學金」申請，詳細報名辦法請上台灣癌症基金會或遠雄人壽官網查詢，期望透過獎助學金給予支持力量，並培養年輕世代建立回饋助人的心行，不忘初心成為良善之人，將這份愛傳承下去，使社會更正向美好。

遠雄人壽進一步指出，10年來也持續透過捐款幫助天主教聖方濟育幼院強化硬體設備，提升孩童居住品質與學習資源，今年再捐贈40萬元，貢獻一己之力鼓勵孩子們追求夢想，不因自身條件受限，能享有良好的教育與生活環境，茁壯發展。