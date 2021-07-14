新冠重症救命藥列短缺名單　食藥署先儲3個月量「專案進口預準備」





▲新冠治療。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內5月發生社區本土疫情，出現不少重症個案，當中嚴重呼吸窘迫症候群個案需使用IL-6抑制劑tocilizumab（安挺樂），當時使用量是過往的數倍之多，近期甚至出現在食品藥物管理署短缺藥物名單。食藥署說明，因為疫情發生已經將第三季數量藥物完成引進，近期絕對不會短缺，但是為了未來疫情狀況預作準備，才會公布至短缺名單並且進行專案進口。

食藥署藥品組科長楊博文說明，IL-6 pathway inhibitors（介白質-6抑制劑）的藥品Tocilizumab（安挺樂）為進口用藥，原本是用在治療類風濕性關節炎（RA）患者，後來也被准予使用在新冠重症病患。

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國內發生本土疫情之前，儲備量以RA患者為主，疫情發生後已和廠商協調，把每月輸入藥品改為一次輸入一季的量，目前已經把第三季、至9月前的用藥儲備完成，預期未來兩三個月用藥無虞，但為了未來疫情預作準備，提出短缺並且請廠商協助專案進口。

中國醫藥大學副院長、感染科權威黃高彬說明，IL-6抑制劑已經列入新冠病毒感染臨床處置指引。新冠患者早期會透過瑞德西韋、類固醇等藥物分別抑制病毒與炎症反應，但如果病情壓不住，出現厲害炎症反應，發生肺部細胞風暴，會釋放IL-6介白質，讓肺部失去換氣功能，出現急性呼吸窘迫症候群，屬於重症的範疇，這時用藥予以抑制，就可以減緩炎症，讓病情得以好轉。

▲新冠治療藥物Tocilizumab 「安挺樂」，IL6抑制劑。（圖／食藥署提供）

黃高彬表示，國內中山醫學大學附設醫院第一個將IL-6抑制劑用於新冠重症治療，當時一名病患是被境外移入丈夫傳染，演變成急性呼吸窘迫症候群轉院至中山，當時能使用瑞德西韋僅在中部僅有中國附醫，患者病況又不適合移動。黃高彬說，他自己多次與藥廠溝通，希望送藥去中山使用，但倫理委員會並未准予。

當時國際上有少數報告使用IL-6抑制劑治療，黃高彬便建議中山嘗試使用治療，真的在三天好轉，接著台大、北榮也有患者使用，同樣有良好效果，最後被列入指引。

不過去年國內重症患者不多，使用量也不大，一直到今年5月大量患者出現，有不少重症患者得使用這項藥物，初估用量是平時的好幾倍以上，食藥署也因此才展開專案進口。黃高彬也提到，原指引建議病程超過三天才能使用，上週專家會議討論，決議將三天限制取消。