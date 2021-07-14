印度婦誕罕見3頭嬰！當地人瘋喊「上帝化身」全湧她家搶朝聖

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦一名婦女在12日誕下一名有著3個頭的新生兒，震驚當地社區，也吸引了不少人前去朝聖這個被他們視為「上帝化身」的神蹟。

據《每日星報》報導，這位名叫拉吉妮（Ragini）的母親，在整個孕期都顯得十分正常而健康，但她卻在12日分娩時，誕下一名有著3個頭的新生兒，讓人震驚不已。目前母親和嬰兒的狀況十分良好，2人皆已出院回家。

Strangers in India making pilgrimages to see infant born with 3 headshttps://t.co/JcyVwbpQlz — RPK Report (@RPKReport) July 13, 2021

從照片可見，這名新生兒只有1個身體，四肢也都和常人無異，唯一不同的是他有3個頭，而另外2個頭，直接附著在他「正常」的頭部後方，這2顆頭甚至還長有頭髮。

這2顆頭看起來相當的重，不過嬰兒似乎並不因此而感到疼痛，但他的家人會在他躺下時，協助他調整位置，以避免多餘的頭會讓他感到不適。

據悉，當地有不少人在得知「3頭嬰」的消息後大感震驚，紛紛趕去拉吉妮的家中探望，因為他們認為3頭嬰是「上帝的化身」，他們必須趕去朝聖，並為新生兒獻上祝福。

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