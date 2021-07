印度婦誕罕見3頭嬰！當地人瘋喊「上帝化身」全湧她家搶朝聖

記者葉睿涵/編譯

印度北方邦一名婦女在12日誕下一名有著3個頭的新生兒,震驚當地社區,也吸引了不少人前去朝聖這個被他們視為「上帝化身」的神蹟。

據《每日星報》報導,這位名叫拉吉妮(Ragini)的母親,在整個孕期都顯得十分正常而健康,但她卻在12日分娩時,誕下一名有著3個頭的新生兒,讓人震驚不已。目前母親和嬰兒的狀況十分良好,2人皆已出院回家。

Strangers in India making pilgrimages to see infant born with 3 headshttps://t.co/JcyVwbpQlz