　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超辣荷官線上陪玩！賭場藏身娃娃機店　「推筒子」太嗨見警傻眼

記者陳豐德／新北報導

賭場防疫也有出奇招！新北市新莊一間推筒子職業賭場藏身娃娃機店內，響應政府「防疫措施」，賭客採線上會員制，身分確認後加入Line群組，就能透過視訊「正妹荷官」把玩推筒子遊戲，輸贏都採用匯款轉帳方式，人與人不會產生連結、也不會群聚，防疫相當徹底，11日警方循線登門查緝時員警也開了眼界。

▲▼新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）

11日凌晨新莊警方走進娃娃機店內，順著道路進度狹小的地下室內，發現裡面別有洞天，兩名長相亮眼的正妹荷官在螢幕前不停操作電腦，跟客人玩起「推筒子」，牌桌前架起攝影機，甚至還有專業用的棚架，搭配震耳欲聾的音響，電腦螢幕則是秀出麻將牌組，正妹荷官絲毫沒注意到警方已經登門查緝，直到員警表明身分才知事情大條。

受到疫情影響，娃娃機店家無法經營，房東竟把地下室租給賭場業者25歲莊姓男子，莊男暗中經營網路賭博。莊男看上疫情三級警戒，賭客也怕染疫，不敢出門，於是面試找來長相亮眼、身材火辣的21歲賴女、24歲張女當正妹荷官，每天以1200元代價，要他們跟客人對賭，下注後押金都會自動抽頭5%，輸贏則是每個月匯款結算，自己則是會在大廳看電視順便監控從中分紅。

▼賭場藏身狹窄的娃娃機店地下室。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）

所長張謝佛率派出所同仁前往查緝時，進到店內就發現一樓客廳擺放大電視，上頭分割鏡頭，監控周遭的一舉一動，原來賭場也怕被警方查緝，佈下天羅地網。兩名辣妹荷官則稱疫情期間沒工作，所以才來幫忙當荷官，工作輕鬆又能賺錢，不知道這樣違法。

警方將現場3人通通帶回警局偵辦，並根據當時線上對賭的資料，又查獲另一名28歲的吳姓賭客，4人都坦承賭博，通通被警方依賭博罪移送偵辦；警方表示其餘曾參與線上對賭的賭客，警方也會逐一查明後通知到案說明，一個都跑不了。

▼業者防範查緝監看有無員警登門。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼荷官操作線上推筒子系統與賭客對賭。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）
 

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
1萬元明天入帳！　全職勞工補貼首批合格人數曝
iPhone 13四機型價格曝光！　最低不到2萬入手
嫩妹打完疫苗「罩杯A→C」　專家曝原因
微解封首日！他曝「公車、捷運爆滿」　網驚：還維持三級減班？
WHO不建議混打？　柯文哲搬論文「這順序」效果好
登記AZ被罵翻！焦糖驕傲反擊「想混打國產」　網看傻：政府有准
18歲↑選AZ最新人數曝光！　7／16簡訊通知預約
快訊／台中小黃運將確診「重症插管」　車行+乘客25人採檢出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

佳里逆子弒母「穿肝破肺」　8凶器虐殺190處：驚懼痛苦下死亡

中亞男闖公園封鎖區無罩練拳　不甩管理員！警到場勸離

匿名也沒用！臉書PO「居隔者趴趴走」　男判罰3萬元

獨／直擊蛇蠍女殺夫現場！愛巢窗外是火葬場　門前水溝成納骨塔

超辣荷官線上陪玩！賭場藏身娃娃機店　「推筒子」太嗨見警傻眼

摩鐵3度戰人妻！挑國定連假使壞被抓包…小王「為愛變性」仍慘爆

屏東崁頂鄉代會主席涉貪判7年8月　13日報到入監服刑

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

佳里逆子弒母「穿肝破肺」　8凶器虐殺190處：驚懼痛苦下死亡

中亞男闖公園封鎖區無罩練拳　不甩管理員！警到場勸離

匿名也沒用！臉書PO「居隔者趴趴走」　男判罰3萬元

獨／直擊蛇蠍女殺夫現場！愛巢窗外是火葬場　門前水溝成納骨塔

超辣荷官線上陪玩！賭場藏身娃娃機店　「推筒子」太嗨見警傻眼

摩鐵3度戰人妻！挑國定連假使壞被抓包…小王「為愛變性」仍慘爆

屏東崁頂鄉代會主席涉貪判7年8月　13日報到入監服刑

小琉球潮潮澗帶微解封首日無遊客　東港、枋寮港區未見人潮

台南山區下午急降雨！道路淹水路樹傾倒　雷擊致部分區域停電

曾總談洋將規劃　歐飛登回先發近期有望一軍登板

大媽網戀愛上壞人變車手　助提百萬黑心錢

BNT留給學生「大學生也打不到」！　第16順位苦主嘆：何時能打到

密錄器藏椅子對準女學生裙底　北市貴族學校班導竟是偷拍狼！　

對抗中國影響力　彭博：拜登政府擬推亞洲多國「數位貿易協議」

他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

香港要區議員宣誓擁護《基本法》　至少192人辭職

池昌旭恐嚇：下車就爆炸　《極速引爆》登韓票房冠軍！台宣布上映

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

櫻花蝦小少爺國一生遭勒索　繳150萬保護費求放過

相驗結果曝！桃園25歲男殺21歲妻：她中邪要驅魔

即／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊：幫驅魔

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

三寶闖紅燈失敗「棄車逃跑」　反被撞飛

消防隊長群聚　高雄消防局要查了

即／中隊長揪團溯溪釀2死　高市消防局火速拔官

剩8秒紅燈…阿公卡路中！外送員扛起過馬路　網暖哭

聯手小王殺親夫！蛇蠍女正面曝光

即／桃園獨居男吐血猝死　門沒關鄰居驚見躺地不動

即／微解封前！17歲少年「三仙台撿海螺」溺斃

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂　母親節設局殺夫

更多熱門

相關新聞

王彩樺微解封出門　網歪樓女兒美貌

王彩樺微解封出門　網歪樓女兒美貌

藝人王彩樺婚後育有2個女兒，其中大女兒黃于庭（庭庭）外型甜美，過去因登上PTT表特版備受關注，吸引不少經紀公司上門，也讓她瞬間成了「國民岳母」。近期疫情趨緩，13日微解封，關在家差不多2個月了，她帶大女兒出門去買電腦，順帶買妹妹生日禮物，快速買完就回家，曬出3張大女兒美照，網友關注焦點瞬間歪樓。

美容老闆娘遭竊周轉金崩潰　粗工認了：幫母還債

美容老闆娘遭竊周轉金崩潰　粗工認了：幫母還債

新莊頭前最美祝福　國鉅新案熱詢

新莊頭前最美祝福　國鉅新案熱詢

不爽物流車左轉差點害撞　4煞刀槍恫嚇司機

不爽物流車左轉差點害撞　4煞刀槍恫嚇司機

環狀線幸福站新案突破5字頭　免驚！中古公寓只要半價

環狀線幸福站新案突破5字頭　免驚！中古公寓只要半價

關鍵字：

推筒子賭場正妹荷官新莊

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

快訊／今日新增28本土、另增6死

超模胸形全都露稱霸紅毯

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

市場都在問「打AZ還是莫德納？」胡采蘋曝：我選AZ

更多

最夯影音

更多
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面