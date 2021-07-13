超辣荷官線上陪玩！賭場藏身娃娃機店　「推筒子」太嗨見警傻眼

記者陳豐德／新北報導

賭場防疫也有出奇招！新北市新莊一間推筒子職業賭場藏身娃娃機店內，響應政府「防疫措施」，賭客採線上會員制，身分確認後加入Line群組，就能透過視訊「正妹荷官」把玩推筒子遊戲，輸贏都採用匯款轉帳方式，人與人不會產生連結、也不會群聚，防疫相當徹底，11日警方循線登門查緝時員警也開了眼界。

▲新莊線上推筒子賭場找來2名正妹荷官吸引賭客下注。（圖／記者陳豐德翻攝）

11日凌晨新莊警方走進娃娃機店內，順著道路進度狹小的地下室內，發現裡面別有洞天，兩名長相亮眼的正妹荷官在螢幕前不停操作電腦，跟客人玩起「推筒子」，牌桌前架起攝影機，甚至還有專業用的棚架，搭配震耳欲聾的音響，電腦螢幕則是秀出麻將牌組，正妹荷官絲毫沒注意到警方已經登門查緝，直到員警表明身分才知事情大條。

受到疫情影響，娃娃機店家無法經營，房東竟把地下室租給賭場業者25歲莊姓男子，莊男暗中經營網路賭博。莊男看上疫情三級警戒，賭客也怕染疫，不敢出門，於是面試找來長相亮眼、身材火辣的21歲賴女、24歲張女當正妹荷官，每天以1200元代價，要他們跟客人對賭，下注後押金都會自動抽頭5%，輸贏則是每個月匯款結算，自己則是會在大廳看電視順便監控從中分紅。

▼賭場藏身狹窄的娃娃機店地下室。（圖／記者陳豐德翻攝）



所長張謝佛率派出所同仁前往查緝時，進到店內就發現一樓客廳擺放大電視，上頭分割鏡頭，監控周遭的一舉一動，原來賭場也怕被警方查緝，佈下天羅地網。兩名辣妹荷官則稱疫情期間沒工作，所以才來幫忙當荷官，工作輕鬆又能賺錢，不知道這樣違法。

警方將現場3人通通帶回警局偵辦，並根據當時線上對賭的資料，又查獲另一名28歲的吳姓賭客，4人都坦承賭博，通通被警方依賭博罪移送偵辦；警方表示其餘曾參與線上對賭的賭客，警方也會逐一查明後通知到案說明，一個都跑不了。

▼業者防範查緝監看有無員警登門。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼荷官操作線上推筒子系統與賭客對賭。（圖／記者陳豐德翻攝）







►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困