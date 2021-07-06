張上淳嘆「2成其實救得回」挨轟打擊家屬！陳時中解釋：陳述DNR事實

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝畫面）

記者黃凱翊／綜合報導

台灣本土COVID-19累計698死、致死率4.9％，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨(5日)在記者會上表示，死者年齡普遍偏高，9成患者年紀60歲以上，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有20%的相當比例「其實救得回來」，此話一出在網路上引起討論，有醫師批評這段話對醫護、家屬都是打擊，指揮官陳時中對此回應，「DNR是家屬與醫事人員專業意見的選擇，相信(張上淳)不是說這些人救得回來卻故意不救。」

張上淳表示，死者年齡普遍偏高，9成患者年紀60歲以上，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有相當比例「其實救得回來」，Icu醫生陳志金在臉書指出，每個DNR決定，對家屬來說，都是天人交戰，「相信這句話應該是無心的，但是一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害」。

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陳志金說，家屬對於不急救的決定，或多或少都會有一些內疚與自責，心中一定會反覆的問自己，「我這樣的決定是對的嗎？」、「我這樣的決定，對爸爸/媽媽，真的是最好的嗎？」、「「爸爸/媽媽，是會感謝我替他做這個決定，還是會怨恨我？」

但陳志金指出，張上淳說「此波疫情高死亡的原因，是因為有超過20%的家屬放棄急救，其實救得回來…」這樣的說法，對於當初決定DNR的家屬和醫療團隊來說，是一種打擊！這會讓他們懷疑自己當初的決定是否做錯了？也會無形之中，加重他們的內疚與自責，而這個影響，可能是一輩子的。

對此陳時中回應，張上淳教授的說明只是闡述有17.8%的患者有這樣的事實，DNR有相關倫理規定非常明確，由於許多重症患者都是高齡，許多選擇DNR是家屬和醫事人員專業意見後決定，從最早的安寧到DNR推動再到病人自主健康權利法案，都是強調患者在死亡時的生命價值，「每個人選擇不一樣，每個人選擇都要被尊重」，陳時中強調，相信張上淳教授的意思並不是指這些人救得回來卻故意不救，且DNR是經過嚴謹手續與專業意見做出來的討論決定，大家都應該要尊重每個人的選擇，只是單純告知大家有簽署DNR這樣的事實。



