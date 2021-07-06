女友提分手！男傳訊「要外流性愛片」嗆：讓妳活不如死　下場慘曝

▲吳男不滿被阮女提分手，傳訊息恐嚇對方要外流性愛影片。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／桃園報導

吳姓男子不滿阮姓女友提分手，去年5月17日傳訊恐嚇對方，將會外流2人拍攝的性愛影片。阮女因心生畏懼，隨後報警提告。對此，桃園地院日前審理後，依恐嚇危害安全罪，判吳男拘役40日，得易科罰金4萬，可上訴。

判決指出，吳男與阮女都是越南同鄉，來台擔任外籍移工，2人交往期間，曾拍攝性愛影片。不料，吳男得知阮女有意與其分手，在2019年5月17日晚間傳送2人的性愛影片給阮女，並表示「過年的時候，我不會放過你們」、「我最後寄給你看一個影片，其他的影片我會寄給你的家庭一起看」、「現在我要寄些影片給我最好的朋友幫我保存，若我有發生什麼事，他會幫我做，OK 」、「為了把你的影片儲存好並傳給我朋友，我整夜都沒睡覺」、「他媽的，這仇恨我不還你，我們全家父母親兄弟姊妹死無葬身之地」「我會把所有你的影片上傳社會網站，在臉書分享給在越南北江省、北寧省，越南移工在台灣等等的朋友，讓妳活不如死」等語。阮女看完訊息後，心生畏懼，便報警提告。

對此，吳男坦承不諱，法官勘驗相關事證後，確認其犯行，另考量吳男目前已與阮女談和等情狀，審酌後依恐嚇危害安全罪，判吳男拘役40日，得易科罰金4萬，全案仍可上訴。