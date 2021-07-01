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涉稅務違規！川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴　財務長也被告

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美聯社知情人士透露，紐約曼哈頓大陪審團30日起訴川普集團及其財務長懷索柏格（Allen Weisselberg），外傳與提供懷索柏格及其他高層福利但並未正確申報納稅的稅務違規問題有關，範圍包括獲得房子、汽車、學費等。預料相關罪名將於當地1日公布。

綜合美聯社、CNN等美媒報導，川普集團及懷索柏格將於美國1日首度出庭，目前仍不清楚他們面臨多少項控訴。此案由曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance Jr.）主導調查，檢方過去這段時間一直在調查川普的納稅紀錄、傳票文件，並與川普集團內部人士、公司高層接觸。

事實上，這項調查起源於2年多前的川普前律師科恩（Michael Cohen）的封口費一案，也就是在2016年美國大選競選期間，支付與川普有染的2名女性費用，以避免私人關係曝光衝擊選情。隨著調查範圍擴大，重點也擴及川普集團公司及特定員工是否獲得公寓、汽車、私校學費等福利卻沒納稅。

消息指出，儘管檢方把重點放在懷索柏格身上，說服他配合調查，但懷索柏格律師前陣子通知檢方不會配合。分析指，如今起訴懷索柏格的舉動，可能大大增加他配合檢方調查的力道。

針對川普集團及懷索柏格的罪名預料會在當地1日公布。儘管川普在總統任內面臨多項聯邦及州檢察官調查，但這是首次有地方檢察官起訴川普集團。依據川普律師透露，此案並未起訴川普本人。

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