彰化防疫旅館大火4死20傷！死者都在9樓　31人受困9小時關鍵曝

記者黃翊婷／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館6月30日晚間7時許發生大火，造成1名消防員、3名房客死亡，死者都在9樓被發現，另外還有20人受傷、1人身體不適送醫。彰化縣長王惠美第一時間前往現場坐鎮指揮，她表示，火場情勢險峻，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，加重搜索困難，搜救工作一度暫時中斷，直到調動雲梯車後，使得三民路這側火場濃煙減少，才完成救援任務，但也因為稍早的濃煙造成傷亡。

▲現場黑煙往上竄升，一度阻礙雲梯車視線。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

彰化消防局是在6月30日晚間7時48分接獲報案，6分鐘後抵達現場，防疫旅館內共有31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者）。31人全數救出後，其中22人分別送至彰化基督教醫院及秀傳醫院，3人無生命徵象送醫後宣告死亡，另外8人送「第8月台」防疫旅館，1人平安未送醫。

彰化消防局東區消防隊隊員陳志帆在搜救過程中失蹤，同仁進行點名時發現異狀，隨即進入現場搜索，最終在9627號房的浴缸找到已經失去生命跡象的他，送醫急救仍宣告不治。據了解，殉職的消防員以及另外3名死者陳姓、倪姓住客和外籍移工，都是在9樓被發現。

▼▲火勢延燒9小時才被完全撲滅。

彰化縣長王惠美當日晚間9時05分趕抵現場坐鎮指揮，她表示，火場情勢險峻，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，加重搜索困難，搜救工作一度暫時中斷，直到調動雲梯車後，使得三民路這側火場濃煙減少，才完成救援任務，但也因為稍早的濃煙造成傷亡。

至於詳細的起火原因，仍有待消防局進一步勘察火場後才能釐清。

▼陳員被找到時已經失去生命跡象，同袍跪地進行CPR。

▼火勢撲滅後的狀況。（圖／記者李忠憲攝）