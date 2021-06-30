沒卡領不到孩童防疫補貼！7／15起「帶這2樣」可到郵局領

▲孩童家庭防疫補貼截至今，已有超過200萬人透過網路或ATM領到1萬元補貼，比率達91.87%。（圖／記者吳杰澄攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，提供網路申請和實體ATM領取，截至今（30日），已有超過200萬人透過網路或ATM領到1萬元補貼，比率達91.87%。教育部今日在宣布，從7月15日起全台各郵局櫃檯也會加入服務的行列，還沒有請領孩童家庭防疫補貼的民眾，可就近辦理。

孩童家庭防疫補貼目前已有2種管道可請領補貼，統計至今、合計15天，領到10,000元孩童家庭防疫補貼的人數已達2,087,614人，請領比率已達91.87%。

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教育部今說明，為服務父母或監護人以外之實際照顧者、不方便採網路或ATM領取的民眾，從今年7月15日起全台各郵局櫃檯也會加入服務的行列，因此，還沒有請領孩童家庭防疫補貼的民眾，自7月15日起可就近洽各郵局辦理。

教育部表示，為解決部分孩童沒有健保卡的情形，在7月15日臨櫃作業啟動時再建置以孩童身分證號為基礎的第二個資料庫，以孩童於7月9日前是否已領有健保卡作為基準日，分別規劃申領人(包括父母、監護人或實際照顧者)臨櫃申請時應攜帶的證明文件，整體作業快速又簡便。

▲▼孩童家庭防疫補貼7月15日起也可至郵局請領。（圖／教育部提供）

細節規劃如下：

(一)孩童7月9日前已領有健保卡者

請攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。

(二)孩童7月9日前無健保卡者

請攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

至於部分民眾反映，其所照顧的孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，為維護民眾權益及協助其順利請領孩童家庭防疫補貼，民眾可寄送相關證明資料至教育部國教署，由教育部國教署及衛福部社家署先協助民眾查核資料，等資料查核通過後，民眾再到郵局臨櫃辦理：

(一)資料查核：由孩童之父母、監護人或實際照顧者其中一人，寄送下列證明資料至教育部國教署：

1、孩童之戶籍謄本影本或戶口名簿影本。

2、申領人之身分證影本或居留證影本。

3、申領人如非孩童父母或監護人，應再檢具足以證明為孩童實際照顧者之文件或切結書。

(二)查核通過後，再攜帶教育部國教署或衛福部社家署的通知公文、申領人身分證正本或居留證正本，以及孩童之戶籍謄本或戶口名簿影本，洽郵局櫃檯辦理。

教育部呼籲，孩童家庭防疫補貼至遲可在今年9月30日前透過網路、實體ATM或郵局臨櫃領取，為避免不必要之移動與群聚，符合領取資格者建議可優先利用網路申領，快速又便利；若利用實體ATM及郵局臨櫃領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。

相關紓困規定、措施等詳細資訊，公告於教育部因應COVID-19防疫紓困振興專區，提供民眾查詢。同時也提供專人諮詢服務，教育部紓困專線0809-098001（免付費）或02-7752-3766。

▲孩童家庭防疫補貼請領時程表 。（圖／教育部提供）