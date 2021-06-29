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堅毅大山媽媽獲「七一勛章」　曾叫畢業生「滾出去！」有洋蔥

▲▼百年黨慶、習近平頒發七一勳章、大山媽媽、張桂梅 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平親自頒發「七一勛章」給大山媽媽張桂梅 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中共百年黨慶前夕，「七一勛章」首次頒授，由大陸國家主席習近平頒發勳章給29名「七一勛章」提名人選。其中，張桂梅校長曾受爭議，只因見到畢業學生當家庭主婦，當場拒絕捐款大喊滾出去，引起網路正反論戰。實際上，張桂梅是心痛自己學校孩子畢業應靠自己打拚，並非歧視任何職業。在她創辦免費麗江華坪女子高中，已幫助1800多名大山女孩圓夢上大學。

▲▼百年黨慶、習近平頒發七一勳章、大山媽媽、張桂梅 。（圖／翻攝 央視）

《央視》介紹，張桂梅，滿族，遼寧岫巖人，1998年4月入黨。紮根貧困地區40多年，創辦全國第一所全免費女子高中，幫助1800多名貧困山區女孩圓夢大學，也是人人口中的大山張媽媽。她曾拖著病體忘我工作，持續12年家訪超過1600戶，行程11萬多里路。先後榮獲大陸「全國脫貧攻堅楷模」、「全國先進工作者」等榮譽稱號。

張桂梅創辦的麗江華坪女子高中位於雲南，學校裏的女孩子們上高中以及之前的學費，都是免費的。學校剛開辦時，她為了籌款忍受各種唾罵和羞辱。幾十年下來，累計有1800名女孩考上大學走出了大山，對於她們來說，張桂梅改變她們的命運。

她曾說，「哪怕是自己出錢，也一定要讓女孩子接受教育。」如果沒有讀書，或許她們之中很多女孩子，十幾歲便被早早地安排了婚姻，大字不識，過著完全不同的人生。

個性堅毅直爽的張桂梅也曾公開說，「我很反對全職媽媽。」

▲▼ 大陸幫助大山失學少女張桂梅校長 。（圖／翻攝 百度）

▲幫助大山少女的張桂梅校長 ，心痛自己培養的畢業生當全職媽媽。（圖／翻攝 百度）

曾經有個女學生畢業後，感恩學校的培養，帶著丈夫、孩子來學校捐款。當張桂梅得知她畢業後在家當起全職主婦，毫不留情大喊，「妳給我滾出去！」消息傳出後，引起網路正反論戰，有人說不該歧視家庭主婦，也有網友認同張桂梅心情。

張桂梅事後表示，自己只「針對」華坪女校的學生，大學畢業後反而當起全職媽媽，感到十分痛心，完全背離學校以及自己的初衷。從華坪女校畢業的女孩子，家庭都很困難，很多人國中畢業被迫去打工。學校千辛萬苦免學費培養讀高中考大學，只希望這些女孩「靠自己」改變命運。

張桂梅直白心聲也慢慢讓不理解的大陸民眾所接受，如今，這位師德和母愛並存的「張媽媽」帶著一身病痛，雙手貼滿藥膏被人攙扶著走路進入「七一勛章」頒授現場。

她致詞時也表示，「只要我還站在講台上，我就會堅持到底，九死吾未悔！」

▼ 張桂梅校長幫助1800多名大山女孩圓夢上大學。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 大陸幫助大山失學少女張桂梅校長 。（圖／翻攝 百度）
 

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