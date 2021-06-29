英單日確診創1月底來新高　死亡降至3例！Delta肆虐「疫苗仍有效」

▲ 英國已逾4445萬人至少施打一劑疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國新冠疫情因Delta變異株復燃，不得不延後4周解封，28日新增2萬2868起確診病例，達到1月30日以來最高紀錄。但出於技術問題，此數字可能被浮報，且死亡個案維持極低，28天內檢測呈陽性的患者中有3人死亡。

根據《天空新聞》，英國27日新增1萬4876起確診病例及11人死亡，一周前的21日則有1萬633例及5人死亡，未料28日數字激增。

英國自5月底以來確診數急劇攀升，7天平均病例數自3500例上升至1萬6000例。然而，目前7天平均死亡人數為17.4人，較1月第二波疫情期間的1200人明顯下降。另一方面，截至28日有4445萬人至少接種一劑疫苗，3258萬人完整接種。

報導指出，上述數據證明，儘管Delta變種肆虐，疫苗仍有效打破染疫、死亡與重症間的關聯。英國截至24日為止約有1500人因染疫住院，但在1月中旬曾多達3.9萬人。

首相強生（Boris Johnson）28日否認提早放寬防疫的可能性，認為7月19日解封的計畫是明智的。新任衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）也表示，封鎖措施不會在7月5日以前取消，目前仍以19日解封為目標。

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