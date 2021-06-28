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社會 社會焦點 保障人權

3男1女夜闖溫泉爽泡腳1hr！口罩戴下巴匍匐落跑　最重恐噴126萬

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

新冠肺炎疫情來襲，新北市金山區為避免遊客群聚關閉區內各大園區，不料，26日晚間竟有3男1女口罩戴在下巴、翻越圍籬闖入磺港戶外泡腳池，還偷開水泡腳戲水1個多小時，最後用匍匐前進的方式離開現場。巡邏人員發現池內有水漬，一調監視器畫面才發現遭闖入。金山區長廖武輝表示，已將畫面交給金山分局，將對該4名遊客依傳染病防治法送衛生單位進行裁罰。

▲▼金山3男1女口罩沒戴好，還跨越欄杆闖入泡腳池嬉戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼金山3男1女口罩沒戴好，還跨越欄杆闖入泡腳池嬉戲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

全國防疫三級警戒期間，金山區各大景點為避免遊客群聚成為防疫破口，皆公告封閉，包括金山區5座溫泉公共浴室及磺港戶外泡腳池、磺溪頭清水園區、中角灣衝浪基地及周邊沙灘、中角灣至跳石海岸（台2線35km至39km）觀海熱點、水尾神秘海岸、水尾漁港景觀橋平台、水尾漁港觀海停車場、水尾公有停車場、磺港漁港碼頭防坡堤、金青沙灘等景點皆已封閉。

▲▼金山3男1女口罩沒戴好，還跨越欄杆闖入泡腳池嬉戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山區長廖武輝表示，其中磺港戶外泡腳池是最早於5月中旬就已封閉，除了將泡腳池洩水關閉，更拉封鎖線及加強設置圍籬封閉，不料，26日晚間9時許，仍有3男1女年輕人翻越圍籬闖入，自行放水口罩未戴好，在裡面泡腳戲水1個多小時，於晚間10時許才行離開，離開時看見有燈光還緊張了一下，一行人蹲下用匍匐前進方式離開，畫面全都被攝影機紀錄下來。

▲▼金山3男1女口罩沒戴好，還跨越欄杆闖入泡腳池嬉戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

區長廖武輝進一步表示，大家都在忙著防疫工作，對於這4位遊客無視疫情還闖入封閉區域的行為，指責如此不懂事且目無法紀非常的不應該，已經將攝影畫面調閱並提供金山分局協助調查，將視後續追查情形對該4名無視法令的遊客依傳染病防治法送衛生單位進行裁罰。闖入禁區可依照違反傳染病防治法第 37 條第二項規定續依照第67條裁罰6至30萬，而未載口罩可裁罰3千至1萬5千元。

▲▼金山3男1女口罩沒戴好，還跨越欄杆闖入泡腳池嬉戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

另28日更發生遊客落海事件，一對夫妻在磺港漁港燈塔碼頭邊遊蕩，女性落海，自稱被丈夫無心擠落，消防隊員到現場時當事人攀在欄杆，救起後表示無礙，但仍送至金山醫院檢查。

▲▼金山3男1女口罩沒戴好，還跨越欄杆闖入泡腳池嬉戲。（圖／記者郭世賢翻攝）

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