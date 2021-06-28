拒酒測逃逸！車主遭罰18萬　法官竟判撤銷罰單⋯原因曝光

▲賴男向陳女借車來開，結果拒絕酒測攔查，害陳女挨罰。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／南投報導

賴姓男子向陳姓女子借用自小客車，去年7月17日凌晨開車行經台76線西向32.4公里處時，拒絕酒測攔而逃逸，遭警方逕行舉發。然而，車主陳女收到罰單後，向南投監理站申訴指稱，車不是她開的，但她也沒在時間內，補齊相關文件，因而遭裁罰18萬、吊銷駕照3年。對此，南投地院審理後，確認開車的人為賴男，因此拒酒測責任不在陳女，判撤銷處分。

判決指出，陳女主張，賴男於去年7月17日駕駛其車輛，拒絕警方酒測攔查，並已於同月25日遭警方緝獲；3天後，她領回車輛時，已向南投監理站提供賴男的個資，申請歸責處罰實際駕駛人，惟監理站仍以她欠缺相關證明文件，將其裁罰18萬元，並吊銷駕照，要求她3年內不得考領駕照，應接受道路交通安全講習。然而，陳女認為，舉發機關取締時有錄影、照片可證，便決定提告處分違法，全案因此曝光。

法官勘驗事發錄影畫面，發現駕駛人是穿著白色上衣的禿頭成年男性，而賴男也坦承畫面中的男性就是他，自己當時確實有拒絕盤查。因此，法官綜上相關事證，判撤銷處分，全案仍可上訴。

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