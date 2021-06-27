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懶人必看！治療師大推3招「滑手機健身法」　在家也能練出好身材

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

▲三級警戒持續中，不太能出外遊玩，在家滑手機的時間大量增加了。　（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周偉承／綜合報導

台灣近期因為疫情狀況嚴峻，全國進入三級警戒，各種藝文場所、運動場地都無法開放，許多人無法外出健身運動，也有的人剛好找到理由不運動，窩在家裡滑手機，不過辦法是人想出來的！一位網友就分享了邊滑手機也能邊進行的運動，讓大家宅在家也能維持身材！

日本一位治療師經常透過圖片加上文字解說的方式，在推特上分享各種運動、飲食與睡眠的知識，日前他也分享幾種滑手機的同時也能做的運動，基本上家裡只需要有一般傢俱以及最重要的手機就能進行。

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▲這麼簡單就能鍛鍊，這下找不到偷懶的理由了。

第一種運動可以在床上或墊子上進行，需要先用雙肘撐地，接著屁股慢慢抬起來，從頭到腳呈現一直線，而手機就可以放在臉部下方，基本上就是「棒式」配上手機，主要可鍛鍊腹部，還能改善駝背、骨盆前傾與腰痛的問題，但要注意屁股抬太高反而容易產生腰痛。

第二種運動則是以面朝上躺著的姿勢，雙腳放在桌子上，屁股重複緩緩抬起與放下的動作，空出來的雙手就可以用來滑手機，同樣也能改善駝背與骨盆前傾，主要能雕塑腿部線條，也能幫助走路變著更加輕快，但要注意屁股不要過度抬起，有可能會鍛鍊過多的肌肉，使腿部變得過於粗壯。

最後一種運動同樣以面朝上躺著的姿勢，腳掌著地，膝蓋呈90度彎曲，屁股同樣重複慢慢抬起與放下的動作，可以鍛鍊臀部並改善O型腿，還有促進新陳代謝的效果，為了避免膝蓋疼痛，運動時須注意膝蓋方向與腳踝角度一致。每天都長時間使用手機的人，不妨試試以上幾種運動，在耍廢滑手機的同時也能雕塑出好身材！
 

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