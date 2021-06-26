2歲隨父到「深山生活41年」！男子住樹屋穿樹皮...不知世上有女人

▲越南男子何文郎在深山生活40多年。（圖／翻攝自中新網）

圖文／CTWANT

越南有一名49歲男子從小和父親一起生活在深山當中，與外界社會與世隔絕，不但對現代科學和技術毫無概念，甚至不知道世上有女人存在，被當地人稱作「現實版泰山」。

根據《鏡報》（The Mirror）報導，該名男子名叫何文郎（音譯）2歲時媽媽和2個兄弟姊妹在越戰時被炸死，爸爸為了帶他逃離戰火，躲到越南廣義省深山當中定居；由於身為軍人的父親曾有野外求生的經驗，便開始帶著兒子住樹屋、穿樹皮編織的衣服，並教導孩子如何採集野果、蜂蜜和野味果腹。

▲何文郎以採集野果、蜂蜜和野味果腹。（圖／翻攝自台海網）

何文郎便如此在深山中生活了41年，直到2013年才被發現，這時的他對於科學、時間等概念一無所知，只知道爸爸曾告訴過他，文明社會的人都會坐「大鳥」在天上飛。何文郎被帶到當地一個小村莊生活，他在這裡展現了如兒童般的單純，還有對各種電器用品的興趣，而且他的適應能力相當強，不用花太多時間就能夠融入現代生活。

2015年一位西班牙攝影師希列佐找到何文郎，並邀請他回到叢林中生活，以便拍攝照片，同時希列佐也發現，似乎由於何文郎的父親從來沒有跟他解釋過男性與女性的差別，所以他一開始並不知道有女人存在，雖然在村莊生活2年後，他已經能夠區分性別差異，但「他仍不知道男女之間本質區別，他也從未有過最低限度的性慾，生殖本能也從未展現出來」。

延伸閱讀

▸ 9歲爆紅！昔日童星流浪街頭「翻垃圾桶果腹」 近況曝光

▸ 兒子同學想要簽名照…賈永婕聽完秒被激怒：直接絕交！ 母子對話大公開

▸ 出生只看一眼...婆婆奪走孫「不准留身邊」 媳婦出招！她竟被活活嚇死