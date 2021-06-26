　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

2歲隨父到「深山生活41年」！男子住樹屋穿樹皮...不知世上有女人

越南男子何文郎在深山生活40多年。（圖／翻攝自中新網）

▲越南男子何文郎在深山生活40多年。（圖／翻攝自中新網）

圖文／CTWANT

越南有一名49歲男子從小和父親一起生活在深山當中，與外界社會與世隔絕，不但對現代科學和技術毫無概念，甚至不知道世上有女人存在，被當地人稱作「現實版泰山」。

根據《鏡報》（The Mirror）報導，該名男子名叫何文郎（音譯）2歲時媽媽和2個兄弟姊妹在越戰時被炸死，爸爸為了帶他逃離戰火，躲到越南廣義省深山當中定居；由於身為軍人的父親曾有野外求生的經驗，便開始帶著兒子住樹屋、穿樹皮編織的衣服，並教導孩子如何採集野果、蜂蜜和野味果腹。

▲▼ 0

▲何文郎以採集野果、蜂蜜和野味果腹。（圖／翻攝自台海網）

何文郎便如此在深山中生活了41年，直到2013年才被發現，這時的他對於科學、時間等概念一無所知，只知道爸爸曾告訴過他，文明社會的人都會坐「大鳥」在天上飛。何文郎被帶到當地一個小村莊生活，他在這裡展現了如兒童般的單純，還有對各種電器用品的興趣，而且他的適應能力相當強，不用花太多時間就能夠融入現代生活。

2015年一位西班牙攝影師希列佐找到何文郎，並邀請他回到叢林中生活，以便拍攝照片，同時希列佐也發現，似乎由於何文郎的父親從來沒有跟他解釋過男性與女性的差別，所以他一開始並不知道有女人存在，雖然在村莊生活2年後，他已經能夠區分性別差異，但「他仍不知道男女之間本質區別，他也從未有過最低限度的性慾，生殖本能也從未展現出來」。

延伸閱讀
9歲爆紅！昔日童星流浪街頭「翻垃圾桶果腹」　近況曝光
兒子同學想要簽名照…賈永婕聽完秒被激怒：直接絕交！　母子對話大公開
出生只看一眼...婆婆奪走孫「不准留身邊」　媳婦出招！她竟被活活嚇死

ET快訊
快訊／萬華公寓飄屍臭1死！鄰居急報案　破門驚見「男子陳屍屋內
Delta PLUS狡猾升級！完全操控全球　南非怕：已打趴其
戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太
變態喊1萬元買女友內衣照！神隊友脫了「親自下海」　千人全笑瘋
北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻：超扯晚上還在塞
奧客點餐「備註超扯」！老闆看傻：我親自來送　網見身材嗨了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

2歲隨父到「深山生活41年」！男子住樹屋穿樹皮...不知世上有女人

牙齒大且沒下巴！　以色列發現全球前所未知「新種早期人類」

準新娘哭哭…禮金只收40萬！　飆尪「把我當妓女」捲款悔婚

媳婦帶「速食店炸雞」當伴手禮！婆婆氣炸...狠批：沒禮貌

套上T恤再進迪士尼！　正妹穿比基尼被強迫換裝

日本巨乳畫家以胸部作畫！　穿純白泳衣挺「F奶畫筆」趴地塗抹

寶寶對母親開口首句話竟是「救我」！　就醫後有驚人發現

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

2歲隨父到「深山生活41年」！男子住樹屋穿樹皮...不知世上有女人

牙齒大且沒下巴！　以色列發現全球前所未知「新種早期人類」

準新娘哭哭…禮金只收40萬！　飆尪「把我當妓女」捲款悔婚

媳婦帶「速食店炸雞」當伴手禮！婆婆氣炸...狠批：沒禮貌

套上T恤再進迪士尼！　正妹穿比基尼被強迫換裝

日本巨乳畫家以胸部作畫！　穿純白泳衣挺「F奶畫筆」趴地塗抹

寶寶對母親開口首句話竟是「救我」！　就醫後有驚人發現

《月光光新慌慌》面具殺人魔回歸！逃出火場大開殺戒

王柏融連2戰先發第4棒都敲安　上澤直之優質先發吞敗

快訊／萬華公寓飄屍臭！鄰居急報案　破門驚見「男子明顯死亡」

阿拉伯人頭網軍助陣？　台中太陽GM汪蔚傑親上火線說明

楊岱均弟弟投入選秀　楊強森想找陳禹勳討教

疫情讓20年老店關門！他疑惑「為何2個月都撐不了」　網友曝真相

影／宋家豪鞏固牛棚一次看個夠　重現霸氣三振王柏融

2歲隨父到「深山生活41年」！男子住樹屋穿樹皮...不知世上有女人

蔡凡熙生日收王淨手做餅乾　看到成品傻眼：心意到就好

戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太可怕

新奇熱門新聞

日男切除生殖器　辦趴烹煮大家嚐

準新娘哭禮金只收40萬　飆尪悔婚

科學界發現前所未知「新種早期人類」

寶寶對母開口首句話竟是「救我」！

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

媳婦帶「炸雞」當伴手禮！婆婆氣炸：沒禮貌

正妹畫家「用傲人F奶作畫」！

慎入！奈及利亞驚見「狼人」遭爆頭亡

正妹穿比基尼入園　迪士尼要求套T恤

「BTS套餐」紙盒做成鞋！ARMY直呼想要

考古學家揭露古代恐怖私刑「浸豬籠」

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

正妹拍成人片太大聲　他上門羞提1要求

別害羞！女用按摩棒的2千年歷史

更多熱門

相關新聞

越南妹曝「京元電移工伙食」！配僅蛋+3塊肉

越南妹曝「京元電移工伙食」！配僅蛋+3塊肉

苗栗縣議員曾玟學日前在臉書貼出數張照片，指出外籍移工個人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊，更推積在大街上，宛如垃圾山，引起外界關注京元電對移工管理失當的問題，一名越南網友就曬出京元電提供的給外籍移工的伙食，內容物只有雞腿、蛋跟白飯，讓人看了超心疼，對此，網友們狂喊「太扯！」

越南控制疫情關鍵在「反應過度」

越南控制疫情關鍵在「反應過度」

降租3個月！佛心里長夫妻自砍3成

降租3個月！佛心里長夫妻自砍3成

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

高端總經理把修女騙得團團轉　聖心校友：這樣人品的疫苗能打？

高端總經理「漢奸事件」起底　2億廢墟留聖心操場

高端總經理「漢奸事件」起底　2億廢墟留聖心操場

關鍵字：

周刊王越南何文郎

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

再增13死！今本土病例+78

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

屏東運將染Delta！確診妻是「超商店長」

Delta變異株侵台　準4級讓屏東人挫咧等

獨／高雄西服店慘了！衛生局怒查「假訊息」

百萬網紅直播走光！換衣玻璃反射「脫光光全被拍」

Delta變異株恐已蔓延全台！台大醫給中央1建議

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面