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LIVE／新北今增36例「屠宰場疫情擴大」　侯友宜最新說明

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，其中78例為本土個案(39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)；另有2例境外移入。另，確診個案中新增13例死亡。針對新北市屠宰場PCR檢測再驗出8例確診，市長侯友宜將進一步說明。

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月11日至6月25日。個案分佈以新北市36例最多，其次為臺北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13,190位確診個案中，已有9,916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案14591為30多歲本國籍女性，6月11日自日本返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。案14619為本國籍30多歲女性，6月11日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。2名個案檢疫期間均無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，國內累計1,243,683例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,227,748例排除)，其中14,545例確診，分別為1,169例境外移入，13,323例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計102例移除為空號。自2020年起累計623例COVID-19死亡病例，其中615例本土，個案居住縣市分布為新北市313例、臺北市241例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣9例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫會議。（圖／市府提供）

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