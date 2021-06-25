印度Delta變種病毒入台！　PTT爆熱議「柯文哲昨天才預言」

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長柯文哲昨（24）日直言，印度變種病毒遲早會進來台灣，「美國都擋不住了，我們什麼理由擋得住？」沒想到今日指揮中心就指出，秘魯返台的一對確診祖孫病毒定序出爐，感染的就是「Delta印度變異株」。PTT於是紛紛熱議柯文哲的言論，「阿北先知」、「我看阿北是皮癢惹484！」

▲台北市長柯文哲24日直言，印度變種病毒遲早會進來台灣。（圖／北市府提供）

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今日指揮中心公布，祕魯祖孫2人證實感染印度變異株Delta病毒，PTT馬上在24日轉發柯文哲的言論底下朝聖熱議，就有人直呼柯P是神預言，「隔不到一天就真的進來了」、「柯文哲真w預w言w家w」、「柯文真的強。」不過，也有網友不以為然，「這就叫做烏鴉嘴」、「大家都覺得Delta遲早會進來」、「問題現在疫苗進來的速度沒病毒快」、「這有什麼好預言的，電視一堆醫生也在說。」

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪，針對是否會擔心印度變種進入社區？柯文哲回應，「遲早會進來，除非台灣沒外國旅客。」所以他過去才常常提及新常態，因為新常態就是與狼共舞，要學習跟病毒共存，「不要幻想沒有的世界。」還強調印度變種遲早會進來，「為什麼？很簡單，美國都擋不住了，我們什麼理由擋得住？」

▲指揮中心指揮官陳時中宣布，祕魯祖孫2人證實感染印度變異株Delta病毒。（圖／指揮中心提供）

而稍早指揮中心宣布，祕魯祖孫2人證實感染印度變異株Delta病毒。屏東縣府疫調，23日新增的病例案14298為枋山鄉63歲的男子，職業是自營計程車司機，在發病確診後，衛生局立即匡列曾載運的乘客及家屬，經進一步追查後，該傳播鏈累計至今已有7人確診，就連曾與小黃司機一起用餐、泡茶的友人也通通遭到感染。

值得關注的是，一名曾被確診司機載送的乘客與其另外2名同住的家屬遭匡列後確診，經追查，2名家屬與台中一對確診祖孫有親戚關係，而該對祖孫是從祕魯返國；據了解，祖孫倆返台後於屏東枋山居家檢疫，雙方就住在隔壁，由於目前祕魯病毒（Lambda）已在全球擴散，蔓延至29國，外界也相當憂心該變種病毒是否已經入侵台灣。

陳時中指出，經基因定序後，發現該對自秘魯返台的祖孫感染印度變異株Delta病毒；由於Delta變異株傳播力相當強，目前全球已有逾85個國家出現變異株病例，近期全球病例數回升，經確認後發現Delta變異株病例佔七成以上，指揮中心也列出7大重點高風險國家，包括巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等，入境後均需入住及中檢疫所14天，並配合進行PCR檢測。