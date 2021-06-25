寶寶對母親開口首句話竟是「救我」！　就醫後有驚人發現

▲國外一名母親的女嬰開口第一句話竟是求救，嚇壞一票網友（圖／翻攝自TikTok@shawnaannie）

圖文／CTWANT

國外一位母親在鏡頭前捕捉到她的寶寶說話的瞬間時，她簡直難以置信寶寶說出口的話。因為這不是一個簡單的詞，如「媽媽、爸爸」或 「狗」。

根據《鏡報》報導，TikTok一名用戶「@shawnaannie」在一段影片中分享了孩子說出口的第一句話，該影片的觀看次數超過了927000次，看到影片的觀眾們和她一樣感到害怕。

該名母親肖娜（Shawna）在標題中寫道：「當你女兒開口的第一句話是請求幫助時，真的很可怕，」在這個片段中，可以看到躺在她腿上的女兒漱口，並发出嬰兒的聲音，然後清楚地說，「幫幫我吧，媽媽」。

這段短片很快獲得了超過28.4萬個讚和2100條評論，讓肖娜的追蹤者們感到毛骨悚然，其中一個網友說，「HELL NO LMAO help me mommy」、另一個人發表評論道：「這也太清楚了，OMG」，第三個網友評論：「我絲毫沒有想到會這樣。這真的嚇到我了。」

肖娜後來表示，這不僅是她的「第一句話」，而且在這之前她從未說過任何一個音節。但是這個令人毛骨悚然的事件，後來導致了一個令人震驚的發現，「我帶她去看小兒科醫生，醫生讓我們去看心臟科醫生，因為他聽到了雜音，不到1個月後，我的寶寶動了手術」。在後續片段中，肖娜展示了她目前2歲的孩子，在做完心臟手術後身體非常健康的模樣。

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