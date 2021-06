寶寶對母親開口首句話竟是「救我」！　就醫後有驚人發現

▲國外一名母親的女嬰開口第一句話竟是求救,嚇壞一票網友(圖/翻攝自TikTok@shawnaannie)

圖文/CTWANT

國外一位母親在鏡頭前捕捉到她的寶寶說話的瞬間時,她簡直難以置信寶寶說出口的話。因為這不是一個簡單的詞,如「媽媽、爸爸」或 「狗」。

根據《鏡報》報導,TikTok一名用戶「@shawnaannie」在一段影片中分享了孩子說出口的第一句話,該影片的觀看次數超過了927000次,看到影片的觀眾們和她一樣感到害怕。

該名母親肖娜(Shawna)在標題中寫道:「當你女兒開口的第一句話是請求幫助時,真的很可怕,」在這個片段中,可以看到躺在她腿上的女兒漱口,並发出嬰兒的聲音,然後清楚地說,「幫幫我吧,媽媽」。

這段短片很快獲得了超過28.4萬個讚和2100條評論,讓肖娜的追蹤者們感到毛骨悚然,其中一個網友說,「HELL NO LMAO help me mommy」、另一個人發表評論道:「這也太清楚了,OMG」,第三個網友評論:「我絲毫沒有想到會這樣。這真的嚇到我了。」

肖娜後來表示,這不僅是她的「第一句話」,而且在這之前她從未說過任何一個音節。但是這個令人毛骨悚然的事件,後來導致了一個令人震驚的發現,「我帶她去看小兒科醫生,醫生讓我們去看心臟科醫生,因為他聽到了雜音,不到1個月後,我的寶寶動了手術」。在後續片段中,肖娜展示了她目前2歲的孩子,在做完心臟手術後身體非常健康的模樣。

延伸閱讀

▸ 跟17年富商尪吵到手發抖! 李蒨蓉脫口「要離婚」:已婚婦女無需小看自己

▸ 被詛咒的38號房!53歲男約砲猝逝 禮儀師:第三次來收屍

▸ 只有高嘉瑜帶種!童仲彥揭內幕「黨內想幹掉她很久」 驚爆:民進黨像黑幫