快訊／新北快篩站暴增1.5萬人！侯友宜曝「這個數字」才是關鍵重點

記者羅婉庭／新北報導

針對新北市24日增加54例，新北市長侯友宜說明最新篩檢結果，這2日快篩量突然增加1.5萬人，目前累計總篩檢量高達110016人，陽性1144人，但從陽性率1.0％可知，新北市篩檢量雖然暴增，但疫情在控制下穩定下降。

侯友宜說，今日篩檢人數為5574，其中有1011人字數有北農及環南市場接觸史，目前驗出8例陽性中，有3人有北農接觸史。從廣篩數據監測可知，篩檢量很多，但是陽性率並無提升，疫情朝控制、趨緩方向走。

根據新北市統計，侯友宜強調，原本案例很少的五股，今天突然增加7例，需要注意持續快篩，找出隱性傳播鏈，切勿鬆懈。他強調，五股案例中，有一名父親在台北的職場感染，市府進行掉後也立即通報北市。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之129例本土病例(其中73例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者)，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月23日。

個案分佈以新北市54例最多，其次為臺北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月22日累計公布12,958位確診個案中，已有9,288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。