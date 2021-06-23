放大的自首！3寶爸PO疫情戲水照　「比基尼辣妻」成嬌點

▲原PO分享疫情期間家庭戲水照，網友注意力卻落在曬日光浴的人妻身上。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

圖、文／鏡週刊

疫情期間宅在家讓不少人悶壞，尤其暑假將至，小朋友實在無法放電。一名父親就在網路上分享防疫新生活，只見孩子們在充氣泳池中開心戲水，一家人享受天倫之樂，角落穿比基尼曬日光浴的辣妻，卻更加吸引網友目光，貼文湧入破萬人按讚。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，分享他從賣場購入的草皮和充氣游泳池，趁著疫情期間減少外出，將陽台搖身一變成為簡易戲水池，供親子同樂，不僅小朋友能盡情玩水，大人也可以休息片刻享受陽光。

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貼文一出，許多網友羨慕原PO的愜意生活，紛紛留言「好棒的露臺」「也太舒適」「Costco戶外泳池真的很讚！」「充氣游泳池絕對是三級警戒的好友！」亦有網友開玩笑回覆「我像是缺泳池跟草皮的人嗎？我缺的是有陽台的屋子啊！」

然而引發最多討論的並非商品，而是照片中趴在躺椅上的比基尼辣妻，網友歪樓表示「有放大的承認」「我懺悔，我把左邊一直放大還罵解析度不夠」「請問樓主躺椅上的辣媽Costco賣多少？」「想說不就一個游泳圈，幸好我眼睛裝有自動導航」「手手情不自禁的縮放到最大了」「沒想到PO個好市多游泳池可以上萬個讚啊！！整個社團都活過來了」。



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