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甩尾神車山道破百尬掐撞爛！警揪7車危險駕駛送辦　再重罰吊照

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區台七乙日前發生豐田86跑車逆向超車與來車對撞意外，2車頭嚴重變形，2名駕駛左手、左大腿分別受到骨折等傷，還波及其他2部車，事發後，經民眾提供行車記錄器影片，發現當時紅色豐田86與6部車在山道競速，任意跨雙黃線超車、危險駕駛，依法開單告發，另涉及公共危險罪將函送偵辦。

▼豐田86跑山逆向超車撞對向車（紅圈）。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼畫面曝光！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內。（圖／記者游宗樺翻攝）

20日凌晨12時許，25歲許姓男子駕駛紅色豐田86跑車，在三峽區台七乙線5.3k處，跨雙黃線逆向超車時，與對向24歲劉姓男子駕駛黑色小客車迎頭對撞，2部車頭嚴重變形，駕駛均卡在車內，造成許男左大腿骨折，劉男左手骨折，經警消協助將2人送醫無生命危險，事故也波及其他2部車，幸好僅有車損。

▼警方根據監視器調查共有7車在台七乙競速危險駕駛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼畫面曝光！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內。（圖／記者游宗樺翻攝）

晚間10時許，有民眾拿著行車記錄器影片向警方檢舉違規駕駛，經警方檢視畫面並擴大調閱監視器，發現除了許男的紅色豐田86外，還有6部小客車在台七乙線競速，以破百速度飆車，涉嫌危險駕駛，任意跨越雙黃線行駛等違規行為。

警方陸續約談車主到案說明，危險駕駛部分依道路交通管理處罰條例，第43條第1項第1款處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，吊銷其駕駛執照，另違規超車，第47條第1項第2款處新台幣一千二百元至二千四百元以上罰鍰，另將依公共危險罪函送法辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼對向車道黑車與紅色豐田86對撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲許男開著豐田86逆向超車失敗，對撞逆向來車困車上。（圖／記者游宗樺翻攝）

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