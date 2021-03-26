遠方一座移動小山！駕駛近看傻了　拖吊車「報廢車4貼」上西濱

▲拖吊車疊疊樂上西濱。（圖／翻攝自Tik Tok）

網搜小組／鄺郁庭報導

台61西濱快速道路近期車禍連連，就曾有網友問卦「61線西濱公路都什麼人在走的？」提到西濱雖有區間測速，但還是可以看到很多貨櫃車超速，相當危險。一位男網友日前則是在西濱目睹，一台拖吊車竟然「4貼」，質疑對方遇到事故根本煞不住，還可能害拖吊的車輛掉下去，釀成更嚴重的情況，嚇得直呼「誇張啊！」

該位男網友在Tik Tok上貼出影片，影片中提到西濱才發生車禍，結果他就看到有拖吊車「4貼」上西濱，「你這樣子……你這樣拖4台轎車，你這樣沒有超重嗎？你還敢上61啊！」只見該台拖吊車一次運了4台報廢車，而且還是兩兩相疊的樣子，就這樣彷彿一座小山地行駛在西濱上。

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▲▼原PO目睹拖吊車危險駕駛，不禁驚呼誇張。（圖／翻攝自Tik Tok）

拍攝的人忍不住質疑，「啊前面如果緊急事故的話，你煞得住車嗎？就算你煞得住車，車子不會掉下來嗎？」不禁直呼「誇張啊！殺小啊？有誇張到餒！」「這樣也可以上路？」

影片被網友轉傳到臉書上，其他人也嚇瘋，「這真的太危險，拖車一失控，後果會很嚴重」、「這個沒有超載的問題嗎？」還有網友提醒，原PO的行為也很危險，「這篇影片正好一次檢舉拖車以及錄影者，正所謂刮別人的鬍子以前先刮自己的……拖車顯然有錯，但開車直接用手機這樣錄影同樣不可取。」