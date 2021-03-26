　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠方一座移動小山！駕駛近看傻了　拖吊車「報廢車4貼」上西濱

▲▼ 。（圖／翻攝自Tik Tok）

▲拖吊車疊疊樂上西濱。（圖／翻攝自Tik Tok）

網搜小組／鄺郁庭報導

台61西濱快速道路近期車禍連連，就曾有網友問卦「61線西濱公路都什麼人在走的？」提到西濱雖有區間測速，但還是可以看到很多貨櫃車超速，相當危險。一位男網友日前則是在西濱目睹，一台拖吊車竟然「4貼」，質疑對方遇到事故根本煞不住，還可能害拖吊的車輛掉下去，釀成更嚴重的情況，嚇得直呼「誇張啊！」

該位男網友在Tik Tok上貼出影片，影片中提到西濱才發生車禍，結果他就看到有拖吊車「4貼」上西濱，「你這樣子……你這樣拖4台轎車，你這樣沒有超重嗎？你還敢上61啊！」只見該台拖吊車一次運了4台報廢車，而且還是兩兩相疊的樣子，就這樣彷彿一座小山地行駛在西濱上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Tik Tok）

▲▼原PO目睹拖吊車危險駕駛，不禁驚呼誇張。（圖／翻攝自Tik Tok）

▲▼ 。（圖／翻攝自Tik Tok）

拍攝的人忍不住質疑，「啊前面如果緊急事故的話，你煞得住車嗎？就算你煞得住車，車子不會掉下來嗎？」不禁直呼「誇張啊！殺小啊？有誇張到餒！」「這樣也可以上路？」

影片被網友轉傳到臉書上，其他人也嚇瘋，「這真的太危險，拖車一失控，後果會很嚴重」、「這個沒有超載的問題嗎？」還有網友提醒，原PO的行為也很危險，「這篇影片正好一次檢舉拖車以及錄影者，正所謂刮別人的鬍子以前先刮自己的……拖車顯然有錯，但開車直接用手機這樣錄影同樣不可取。」

@kennigfly

無鹽台灣

♬ 原聲 - 慕容飛虎
ET快訊
「超兇老闆娘」彎腰撈麵！一週打趴20年老店　C奶本尊神出
3女留民宿Google負評挨告　判有罪拘役再賠30萬
2020年十大爆肝行業出爐　醫護只排第二
小三遭正宮當街「扒光」！　圍觀群男竟衝上前包圍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

對抗肝臟殺手！中研院揭「細胞自噬新機制」　有助抑制脂肪肝形成

牯嶺街小劇場、誠品書店首次加入！「2021城南有意思」亮點一次看

客人私訊點餐！老闆回太快「被地獄斷句」嚇壞了　網笑爛：超嗆

「最相信假新聞」星座曝光！　文大調查：用直覺判斷不找證據

兒狂討手錶！她拿「Apple Watch神救援」…爸看傻！萬人笑：會恨妳

長榮貨輪卡蘇伊士！海巡署示範「高雄艦轉彎」　超複雜步驟曝光

世新電臺迎向跨媒體廣播大未來　12業者聯手世新培育廣播好人才

新壽「罩」你平安好運　大甲媽祖加持保庇

騎腳踏車外送！訂單太遠怒「玩我嗎？」　狠嗆消費者：慢慢等吧

AZ疫苗保護力「沒太大打折」！指揮中心：預防重症效果仍是100%

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

小S廣告片場表情指導：紅包錢被偷光！　女兒ELLY秒笑場…「醜照連發」沒偶包

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

對抗肝臟殺手！中研院揭「細胞自噬新機制」　有助抑制脂肪肝形成

牯嶺街小劇場、誠品書店首次加入！「2021城南有意思」亮點一次看

客人私訊點餐！老闆回太快「被地獄斷句」嚇壞了　網笑爛：超嗆

「最相信假新聞」星座曝光！　文大調查：用直覺判斷不找證據

兒狂討手錶！她拿「Apple Watch神救援」…爸看傻！萬人笑：會恨妳

長榮貨輪卡蘇伊士！海巡署示範「高雄艦轉彎」　超複雜步驟曝光

世新電臺迎向跨媒體廣播大未來　12業者聯手世新培育廣播好人才

新壽「罩」你平安好運　大甲媽祖加持保庇

騎腳踏車外送！訂單太遠怒「玩我嗎？」　狠嗆消費者：慢慢等吧

AZ疫苗保護力「沒太大打折」！指揮中心：預防重症效果仍是100%

吃什麼都吐！吞藥也沒效…媽憂傷寶寶　醫授秘訣：按3部位秒舒緩

對抗肝臟殺手！中研院揭「細胞自噬新機制」　有助抑制脂肪肝形成

揭密北韓軍火庫　美研究：超過「60枚核彈」可攻擊美國本土

房地合一2.0打到靠爸族　賴正鎰：年輕人更買不起房

NCC負責監理網際網路內容　納管OTT TV、數位通傳法

宏佳騰投靠鴻海MIH電動車大聯盟　參一腳「發展微型自駕車」

走好望角燃料「多噴858萬元」！各國急繞道　航程爆增9656km

預售屋客變階段「加裝電動車車充？」他猶豫了　網勸：撩下去吧

小賈索休養25天回歸「自曝確診」　聖堂射手2年還沒領暴龍冠軍戒

牯嶺街小劇場、誠品書店首次加入！「2021城南有意思」亮點一次看

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

好市多上架神鞋「馬汀靴」！價格殺到網傻眼：仿的？

幼教老師IG霸凌小孩「智障日常」！園方震驚回應：她平常人很好

日女出軌率世界第1　網嘆：江宏傑真有勇氣

雞排妹「情慾護士裝」曝光！開高衩側躺讓網瘋了

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

國一兒回家作業爆多　整夜寫不完

Netflix代碼公開！「100040」全是18禁

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

更多熱門

相關新聞

連2車禍失去丈夫兒子5至親　19歲小媽媽憶幼子潰堤

連2車禍失去丈夫兒子5至親　19歲小媽媽憶幼子潰堤

苗栗縣一名19歲根姓女子的小兒子、妹妹及大伯父20日在西濱快速道路台中清水段發生追撞身亡；上月先生及大兒子也車禍喪命，自己也骨盆受創傷重住院。昨日根女已拆骨釘，但仍無法下床行走，據院方人員透露，根女痛失至親，想到仍會眼眶泛紅，尤其想到兩個兒子就會忍不住落淚，醫護也不斷安慰她。

2幼犬以為去玩天真探頭　到醫院傻眼

2幼犬以為去玩天真探頭　到醫院傻眼

盧秀燕慰問西濱3死車禍家屬：要堅強

盧秀燕慰問西濱3死車禍家屬：要堅強

西濱車禍今相驗！　爸媽認屍痛哭

西濱車禍今相驗！　爸媽認屍痛哭

快訊／西濱車禍再添1死！55歲伯父不治

快訊／西濱車禍再添1死！55歲伯父不治

關鍵字：

西濱拖吊車危險駕駛報廢車開車

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面