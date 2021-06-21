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裝潢師沙發找到泛黃信紙！竟是1969年女童預言信　一看急找作者

▲一名11歲女童在1969年寫的作業，竟準確預測未來事物。（圖／擷取自推特）

▲一名11歲女童在1969年寫的作業，竟準確預測未來事物。（圖／擷取自推特

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國室內裝潢師彼得（Peter Beckerton）在舊沙發中發現，一張來自1969年的信，該作者當時年約11歲，並在信中預測未來的事物，大都與現今社會相符，讓夫婦倆十分驚訝，並決定將信公開，找出原作者。

根據《The Metro》報導，現年67歲的彼得，住在英國的彼得伯勒（Peterborough），是一名室內裝潢師，他在工作時，意外從客人的舊沙發中，翻出一張泛黃的信紙，該信寫於1969年2月23日，作者當時大約11歲，內容在描述1980年的生活，底下還有評語，應該是一份小學作業，但並未署名。

▲▼鋼筆，寫作，舊書信（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲信中不僅談到了作者的未來，還預測了科技的演變。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

作者在信中預測，她未來會在銀行工作，因為她對金錢管理十分有興趣，且在1980年時結婚，也不需要為丈夫準備餐點，因為口香糖可以直接作為食物。此外，該信還談論到科技的演變，像是電動門和電話。原作者在信中寫到，未來會出現電動門，只需按一下，門就會自動開關，而1969年的電話，還只是一個裝有聽筒的方盒狀物體，現在可以看到與你說話的人，因為有一個看起來像電視的螢幕。

彼得的妻子羅莎（Rosa）對此感到非常驚訝，因為作者大都準確預測了未來的生活，除了替代3餐的口香糖。羅莎表示，丈夫以前常在各種家具中，發現一堆垃圾，卻從未看過如此有趣的東西，她決定公開這封信，並透過網路，找出原作者。

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