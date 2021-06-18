快訊／新北長者打AZ猝死攀升至10人　衛生局：今增5例

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記者羅婉庭／新北報導

針對新北市施打疫苗最新狀況，衛生局長陳潤秋18日表示，昨晚至今早增加5例施打疫苗後去世，養護中心2例，洗腎中心1例，接種站2例，都是高齡且患有慢性病，死因仍須釐清，會協助家屬提報中央預防接種受害救濟委員會審議小組審議。

全國累計29起施打疫苗後猝死案例，新北市施打率從60%降到47%，市長侯友宜上午坦言，目前施打率又有點下降。

85歲以上長者疫苗施打15日開始，卻頻傳打後猝死事件，影響施打意願。對此，侯友宜上午受訪時指出，到現在為止，總施打率約為52%，第一天施打率達到將近60%，那隨著因為施打的意願似乎有受到一點影響，所以昨天有一度降到47%，現在又有點下降。

侯友宜說，希望我們長者能夠踴躍出來施打，打疫苗總是讓自己的身體得到更多的保護。至於條件是否再放寬？侯友宜說，目前配發到新北的疫苗非常有限，除了要打長者的年齡的分層以外，也有一到三類的還沒有施打，更重要的是，還有很多的長照機關都要施打。

侯友宜說明，在整體施打量上，仍是以長者的施打率6成左右來分配，所以目前為止市府年齡的分配是到82歲在籍的、不在籍的都可以打到，目前這沒有改變方向。

▼長輩打疫苗猝死人數統計。（圖／記者周亭瑋製表）