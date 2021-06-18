　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中分屍奇案！機車行師徒輪流性侵「美女保險員」　分屍吃下肚

施姓女保險員到機車行拉保險，卻遭性侵殺害。（圖／報系資料照，下同）

▲施姓女保險員到機車行拉保險，卻遭性侵殺害。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

回顧台灣治安史上，不乏駭人聽聞的分屍案件，但18年前台中龍井曾發生一起女保險員命案，死者不僅慘遭分屍，還被切成肉片吃下肚，驚悚程度轟動全台。2003年12月間，47歲的機車行老闆陳金火覬覦一名施姓女保險員美色，隨即找藉口找對方到店裡泡茶，先和學徒廣德強輪流性侵女方，再將其割喉殺害。

時間回溯到18年前，正值27歲青春年華的施姓女保險員常到台中縣龍井鄉（今台中市龍井區）一間機車行拉保險；老闆陳金火見對方長相清秀，隨即心生淫念，假借對保險有興趣，邀請施女到機車行泡茶，順便討論保險事宜；施女不疑有他單獨赴約，卻突然被車行學徒廣德強從後方勒住脖子，漸漸失去意識。

見詭計得逞，陳金火和廣德強遂將施女帶到廁所的浴缸中，把她身上衣物全部扒光後輪流性侵得逞，更可怕的是，2人為了滅口，竟乾脆一不做二不休，用美工刀將施女割喉殺害，分屍並丟棄在機車行水塔、化糞池內。被害人失去音訊後，施女家屬接到保險公司電話，才發現姊姊沒去上班，急得到處找人。

施女家人從公司方面得知，她失蹤前最後拜訪的地點是龍井區機車行，趕緊到現場詢問陳金火，然而師徒2人早已把現場清理乾淨，未經過專業訓練的家屬根本不可能發現任何蛛絲馬跡，只能報警處理。警方獲報後，循線到機車行調查，接著在3樓水塔內發現2袋屍塊，進而揭開一起慘絕人寰的分屍命案。

延伸閱讀
台中「五寶爸」近況曝光！已領1萬育兒補助　下秒怒掛電話「再打就換號碼」
疫情衝擊！阿吉仔百場邀約喊卡損千萬　不捨長青逝世喊話家屬：一定幫忙
阿嬤拒打疫苗「給別人打就好」！反問一句話惹哭孫　接體員：在我心中她超偉大

 
ET快訊
女星腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　Sandy聽10mins
沒奶不要穿！女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明
PTT推「史上最胸黃蓉」是她！　起底竟是《黑澀會》美眉
第二批莫德納來了！華航CI5556載運　今下午5點抵台
1萬「孩童防疫補貼」今領現金！3大銀行ATM上線　領取步驟看
雙北6月火化數「和染疫死者數量差距大」　業者爆：只有中央知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中分屍奇案！機車行師徒輪流性侵「美女保險員」　分屍吃下肚

「肉體上，虧欠我的先生」女學生私密告白教授　妻子翻到情書傻眼

人夫禁斷早餐店老闆娘！傳LINE「找人暗殺她」毀6年婚　正宮崩潰

女兵寢室喝「一杯24%梅酒」秒倒！男士官性侵錄影　悲慘下場曝光

北市72歲婦打AZ疫苗...發燒症狀出現　隔日突然喘不過氣搶救不治

快訊／屏東再增1人注射疫苗後死亡　衛生局已緊急通報指揮中心

快訊／軍人當街槍斃前女友遭羈押禁見　法官2關鍵原因裁定：殺意堅定

更生保護會推紓困4.0　貸款紓困、物流補助幫更生人度過疫情

謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

台中已有6人打AZ後猝死！72歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

台中分屍奇案！機車行師徒輪流性侵「美女保險員」　分屍吃下肚

「肉體上，虧欠我的先生」女學生私密告白教授　妻子翻到情書傻眼

人夫禁斷早餐店老闆娘！傳LINE「找人暗殺她」毀6年婚　正宮崩潰

女兵寢室喝「一杯24%梅酒」秒倒！男士官性侵錄影　悲慘下場曝光

北市72歲婦打AZ疫苗...發燒症狀出現　隔日突然喘不過氣搶救不治

快訊／屏東再增1人注射疫苗後死亡　衛生局已緊急通報指揮中心

快訊／軍人當街槍斃前女友遭羈押禁見　法官2關鍵原因裁定：殺意堅定

更生保護會推紓困4.0　貸款紓困、物流補助幫更生人度過疫情

謠言「高端青少年試驗」　把轉送站寫成「染疫集結點」2人遭約談

台中已有6人打AZ後猝死！72歲男才說：沒什麼問題　下午昏迷亡

接到來自新北市府的電話！　名醫建議侯友宜1件事

歌王曾遭餵毒「暴瘦剩25kg」　原訂今施打AZ…住安養院近況曝光

全台28猝死「該不該帶長輩接種？」　醫勸別只看數字還懷疑疫苗

台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

台中分屍奇案！機車行師徒輪流性侵「美女保險員」　分屍吃下肚

突收飛美機票通知！王晴「打疫苗行程嗎」生日驚喜真相曝 ：心情難平復

大人才有的共鳴！《咒術迴戰》10句超寫實經典台詞：勞動就是狗屎

第二批莫德納來了！華航CI5556載運　今下午5點抵台

血腥慎入！員工拿手榴彈反擊暴力老闆　結果炸爛自己手臂

張育成開轟超車胡金龍　改寫大聯盟台灣球員新紀錄

超嗨老爸防疫在家揪孩子組樂團 用紙箱做電吉他！客廳變搖滾區

社會熱門新聞

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

台灣大道被輾斃身分曝光　市府助喪葬

人夫偷吃早餐店老闆娘　竟傳LINE「找人暗殺她」

北市72歲婦打AZ　隔天喘不過氣亡

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

台中6人打AZ後猝死！他才說沒問題 下午昏迷亡

教訓「勾勾纏」少年　「超胸妹」猛踹下體

即／軍人當街槍斃前女友　法院羈押禁見

軍人當街射殺馬尾前女友　卡彈秒拉滑套再一槍奪命

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

台中女過馬路「詭倒分隔島旁」…遭汽車輾過爆頭慘死

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

好市多「熱銷肉類」限購了

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

台灣大道被輾斃身分曝光　市府助喪葬

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面