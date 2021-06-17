女人躺在台中大道上！　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

▲台灣大道16日晚間發現一具女屍。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、葉國吏／台中、綜合報導

台中市台灣大道16日晚間10點接獲報案，有人躺在台灣大道、中興街附近的快車道上，警消到場後發現已經明顯死亡，而且頭顱已經破裂、面目全非。警方調閱監視器追到許姓駕駛，駕駛到案後宣稱「以為壓到石頭」，全案依過失致死罪偵辦。

根據了解，躺在台灣大道上的疑似是一位女街友，身上無任何證件，警方研判應該是橫越馬路時被撞到送命，警方將繼續追查身分、聯絡家屬配合相驗。

▼（圖／東森新聞）