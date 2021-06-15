空軍一早驅離共機多達16次　不明聲源嗆：那是公海讀點書啊！

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▲共軍1架次運8端午擾台ADIZ。（資料照／國防部）



記者陶本和／台北報導

在國內力抗本土疫情之際，中共軍機15日上午，派出運八反潛機、空警500等多機型，多空層進入我西南空域。根據台灣西南空域粉絲專頁指出，我空軍升空應處，自5時48分起至10時02分時，已進行16次廣播驅離。

根據台灣西南空域的統計，本月累計進入我空域4天，本月廣播驅離紀錄共計21次。而2021年累計進入我空域130天，廣播驅離紀錄共計374次。至於國防部公布2021年的統計，累計進入我空域103天，310架次（截至昨日），本月僅1架次。

根據台灣西南空域截到的廣播內容，我空軍多次驅離，要求共軍立即迴轉脫離，一度也表達強硬態度，「如肇生事端，一切後果自負」；特別的是，還有節錄到不明聲源嗆聲「那是公海好不好，讀點書啊」。

空軍廣播內容如下：

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度5000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件:中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6200公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7500公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6200公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6300公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6500公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7800公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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不明聲源： 那裏是公海好不好，讀點書啊！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7400公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7500公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6500公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！如肇生事端，一切後果自負！

共機回應(無錄音)：我是中國人民解放軍海軍航空兵，正在執行例行任務。

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6900公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7400公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

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抄件：中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7400公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

附件：

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