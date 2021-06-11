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麻醫幫病患「插管染疫」領嘸危險津貼　陳時中承諾調整獎勵項目

▲▼0610中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,莊人祥,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情爆發以來，已有千人重症，其中數百人須插管使用呼吸器，執行任務的麻醉科醫師，容易遭到病患口鼻分泌物噴濺感染，陽明醫院已有麻醉科主任不幸染疫，但衛福部卻未將呼吸照顧以外治療納入危險津貼，讓麻醉科醫師大喊不公。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應了。

陳時中表示，有關麻醉科醫師提出的插管行為，衛福部會重新檢視，從事風險人員跟傳染病防治有關，都會列在獎勵對象，之後會再調整。

台灣麻醉醫學會今（11）日上午舉行線上記者會，提出麻醉醫師在疫情下遭遇的風險與訴求。常務監事、部立台桃園醫院麻醉部醫師謝瀛洲提到，5月社區感染爆發以來，高達9成5需使用呼吸器病患的插管，都是由麻醉科執行。進行氣管內管插管的過程，因需近距離接觸病患口鼻氣道，容易遭到分泌物噴濺感染，先前也傳出國泰醫院急診醫師與陽明醫院麻醉科主任幫病患執行插管時，遭嘔吐物噴濺染疫憾事。

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不過，就衛福部去年公布的「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」中，僅針對專責病房內實際照顧的醫師、護理師、和呼吸治療師等均列有獎勵的金額和辦法，卻未沒有明列病患需進行呼吸照護以外的額外治療時，執行醫事人員的危險津貼，僅仰賴各醫院自訂獎勵辦法。

謝贏洲說，目前僅有長庚醫院給予為確診病患插管醫師一人5000元獎金，部立醫院與北市聯醫則是在後續績效點直上加點，但大多數醫院並沒有明訂獎勵方式，衛福部也沒有因應疫情現況，更新獎勵津貼發放辦法，對此深感遺憾。

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