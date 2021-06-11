1000人份「單株抗體藥物」6月中到貨　陳時中公布優先使用條件

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情爆發滿月逾萬人確診，有民眾抱怨家人染疫住在加護病房，遲遲等不到瑞德西韋藥物，指揮中心將引進單株抗體藥物因應。指揮官陳時中表示，已採購1000人份藥物，預計6月中到貨，會優先分配給集中檢疫場所的主責醫院，經醫師評估並告知符合治療條件後，予以輕度或中度患者使用。

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，指揮中心已採購複合單株抗體藥物，將提供具有重症風險因子之輕中度確診個案治療使用，以降低個案轉為重症需住院之風險，協助紓解重症醫療量能。

指揮中心指出，依據國際研究顯示，新冠病毒感染患者輕症比率大約佔8成左右，但其中約9％的患者可能惡化為重症，主要的重症危險因子有高齡、肥胖、慢性腎病、心血管疾病/高血壓、慢性肺病、免疫抑制疾病/免疫抑制治療等影響免疫功能之疾病，以及懷孕等，且其病程演化迅速，甚至導致死亡。截至本(110)年6月10日監測資料，國內輕中度COVID-19確診病例約佔所有確診個案84%，死亡病例數佔確診病例2.7%。

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▲指揮中心單株抗體藥物使用規畫。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，國內新冠肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻，重症醫療量能持續緊繃，鑒於單株抗體之療效及安全性已有部分證據支持，美國FDA及國際間已陸續發布緊急使用授權(EUA)核准於臨床使用，以治療輕度至中度SARS-CoV-2感染且有重症危險因子之高風險患者，降低個案轉為重症需住院之風險。

指揮中心經諮詢專家，已將該藥物之使用建議納入我國新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置暫行指引，並著手採購儲備該藥物，規劃分配於集中檢疫場所之主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案注射治療。