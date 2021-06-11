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回不去了！「5個星座」踩到底線　分手超無情

▲▼情侶吵架,爭吵,分手,吵架,不開心,爭執,戀人 。（圖／取自免費圖庫pexels）▲這些星座一旦心冷，就別想要們原諒你 。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

不論情侶或是夫妻相處，都需互相包容，每個人都有自己在意的事情，如果不小心踩到底線，有可能讓這段關係變得緊張，據《星座好朋友》網站指出，這些星座，如果別人一再觸碰到他們特別在意的點，小心他們心冷，最後頭也不回離開。

天蠍座

天蠍座特別敏感，注意某些小細節，如果你無意中會觸碰到他的敏感點，就會觸發他們的神經，惹惱他們，你的道歉或者是哀求，雖然表面上獲得了他們的原諒，但在他們心裡的烙印卻是無法抹掉的，千萬不要惹毛了天蠍，更不要觸碰到他們的底線。

雙子座

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雙子座外表看起來大咧咧、嘻嘻哈哈，一副沒有心機，那是因為他們做事情喜歡簡單明了。如果他們愛對方，把好的都留給對方，願意為對方做任何事情，就連面子都不覺得重要了，如果對方要離開的話，他可能還會苦苦的追求。但是如果雙子座不愛你了，你只能無助的看著他離開的背影，他們的那種無情特別的堅決，不管你做什麼，都不會回頭。如果不懂得珍惜，等到他們對你死心，做什麼都已經晚了，就算後悔懊惱也絲毫挽回不了雙子座的心的。

金牛座

金牛座的人表面上給人的感覺，就是那種忠厚老實、勤奮的好人形象，但是他們無情時的樣子，你絕對想像不到，不只體現在愛情，在友情上也是如此，金牛座的人不會隨隨便便的結束一段感情，當他們決定結束一段感情時，肯定是經歷了謹慎的思考，分析過去和未來的種種，才會做出最終是否結束的決定，一旦要結束，是特別地絕情，牛座的人談戀愛時，一定要特別小心，不要被表面的假象所迷惑。

獅子座

獅子座自尊心特別強，特別愛面子，在他們心裡把面子看得比什麼都重要，如果你不小心惹怒了這個「霸王」，那你就要完蛋了，對於不給他們面子的人，是不會輕易饒恕的，而且獅子座判斷是否傷他們面子的底線也是特別低。如果你是獅子座的朋友或者是戀人的話，就一定要特別的小心了，不然自己怎麼得罪了獅子座都還不知道，就已經被獅子座無情拋棄了。

水瓶座

水瓶座給人高冷、不好接觸的感覺，也不太合群，甚至是有點絕情，不在乎的人，無法影響水瓶座的想法，他們不怎麼給不愛的人面子，雖然水瓶無情，但並不會對其他人造成多大的傷害，他們的絕情一般是體現在事業、學識、家庭和地位方面。當他們覺得付出努力與回報不成正比，不如別人時，就會絕情的選擇放棄。水瓶座有時候並不是真的絕情，只是不善於表達罷了。

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