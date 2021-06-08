快訊／抓出800「無症狀確診者」！　侯友宜曝光快篩陽後續處置

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。新北市開始實施廣篩政策，至於快篩陽性者後續處置，公布後送流程。

侯友宜表示，目前新北總篩檢量為38476，陽性率為2.2％，並多次呼籲熱區民眾盡快廣篩。

對於快篩陽性個案後續處置，衛生局長陳潤秋指出，若無症狀將送往集中檢疫所獲返家隔離，並落實一人一室，等候PCR採檢，PCR篩檢後，嚴重需要治療這進入專責病房，輕症或無症狀者送往集中檢疫所，若在檢疫所中狀況惡化者，就送至專責病房。陳潤秋表示，快篩陽性者若為重症或有急性特徵者，將直接入院收治。

侯友宜在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1096例，中和790例，三重618例，新莊451例，永和383例，土城372例，新店255例。

稍早指揮中心公布北市最新統計陽性率 1%、新北2.2％，並強調本週與雙北合作重點是「決戰家戶」，快速匡列採檢、居家隔離，將確診者有效安置。確診者儘量安置到檢疫所、防疫旅館，避免確診者在家中要成擴散。

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市台臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。