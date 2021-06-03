快訊／柯文哲：確診死亡數一定會校正回歸　「很多都還沒加上去」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，新增364例本土確診，以及校正回歸本土個案219例，總計585例，其中以新北市265例最多，其次為台北市224例，並新增17例死亡。台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，今天公布死亡數為17人，但他認為到時候一定會校正回歸，「很多死亡還沒加上去。」

台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲與黃珊珊和相關局處首長皆列席，並對文化大學14人快篩陽PCR陰性事件、在家如何落實戴口罩防疫、鴻海集團創辦人郭台銘買疫苗、行政院紓困案等進行說明。

關於疫苗問題，柯文哲表示，疫苗已經吵太久了，看目前疫情發展，會慢慢擴散出去，「台灣本來就是小島，島內這種流動太頻繁。」若真的要到四級警戒，那要全島同時封城才有效，整個台灣在家3週，硬封城、有症狀者撈出來集中管理，「不然我想不出目前狀況。」

柯文哲指出，從報表上來看，各縣市慢慢有病例出現，因為防不勝防，疫苗拖越久、跑出去越多，今天報告是死亡17例，但「我相信反正死亡到時候一定是校正回歸，因為很多死亡還沒加上去。」時間拖越久就越分散，也更難防堵。

柯文哲強調，疫情至今只剩2方法，一個是硬封城，一個是打疫苗，但是要硬封城相當困難，三級管制兩週大家覺得當放假可忍受，但三個月「我看經濟就不得了！」而四級封城的話GDP和經濟一定會掉，所以現在疫苗能打就先打。

▲0603全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

指揮中心表示，新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為台北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、台中市5例、基隆市4例、台南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）