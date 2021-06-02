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「忍痛封城14天vs無限期三級」怎選？　網吵翻：要給國際笑死了

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲信義區周末如空城。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北市長柯文哲經典名句，「我們還可以撐多久？如果再撐3個月，我認為餓死的會比病死的還多」讓許多人感觸良多。眼見救命疫苗遲遲不來，就怕確診數降至2位數也有難度，對此，一名網友拋警訊發問，「忍痛四級14天跟無限期三級怎麼選？」

Rt值（有效傳染數）從15降至1.02，研判疫情朝可控範圍前進，針對最新疫情趨勢，指揮官陳時中指出，從數據中可見，確診案例在校正回歸後，緩步下走，從採檢日可見趨勢明顯，Rt值下降也是此道理；不過，他也提醒，Rt值變小是因為過去14天努力的成果，不代表可以放鬆，未來還需要持續努力才能維持戰果，更加進步。

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為了防止人潮擁擠的市場「出現隱形傳播鏈」，部分縣市實施身分證字號尾數單／雙號分流管制。然而一名網友在PTT憂心表示，「其實現在的疫情，真的要趕快四級及停班才能解決了吧？三級一直無限上綱強化又無止境，造成的影響會不會比一次四級還要痛？無止境三級店家應該會撐不下去吧？是你會想要哪一個？」

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲不少店家乾脆停業 。（圖／記者劉亮亨攝）

文章曝光後，部分網友認為封城代價更慘，且治標不治本「你確定忍痛14天就跟解決？萬一沒解決呢」、「現在只有疫苗可解」、「四級要至少三個14天才能確保全部發病完」、「那麼多無症狀，你怎麼覺得4級就有用」、「問題是政府這樣做了，一堆企業會倒閉」、「沒群體免疫，你四級完疫情還是會再次爆發」、「你以為忍痛14天就好了嗎？之後一樣二級三級跳」。

其他網友持不同看法，「新加坡跟我們差不多時間爆發，一週71例馬上封城，現在每天平均確診人數不到30」、「至少目前來看三級是無法斷傳播鏈」、「新加坡跟墨爾本都在做，新加坡結果已經出來了，等墨爾本解封，台灣還在三級就真的要給國際笑死了」、「14天後無效再降三級，比現在沒疫苗沒轍來得好」。

▼網友認為，疫苗才是救命丹！（圖／翻攝PTT）

▲▼忍痛四級14天跟無限期三級怎麼選（圖／翻攝PTT）

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