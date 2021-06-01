店內只剩「大白鵝」閒逛　他卻被台灣感動：在大陸從沒見過

▲疫情衝擊下，楊波的店內僅剩一隻大白鵝悠閒的走在店內。（圖／黃大米提供／楊波攝，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／黃大米

他是楊波，四十六歲，五年前認識了台灣女孩，女孩成了老婆，他靠著臉皮厚把太太娶到手，「我太太對我一開始沒意思，我對他一見鍾情，男生嘛就臉皮厚，我就追啊，我們就結婚了。」

來台灣五年，楊波對這塊土地讚不絕口，「我在東北做料理的，十六歲學廚藝，買了機票來台灣後，身上只有五十元，我沒什麼錢，老婆還是肯嫁給我，在大陸你想娶個女人，大概要台幣兩百萬，我在台灣遇到真正的愛情。」

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初來乍到，楊波找工作不太順利，乾脆跟老婆一起在醫院做照護員，照護員的生活日夜顛倒，老婆得到了甲狀腺癌，讓他決定改變生活方式，「我老婆生病後很沮喪，我想讓她過正常點的生活，就辭職開店，賣東北菜跟韓國菜，開店不論生意怎樣，至少可以讓老婆晚上好好睡覺，身體可以好一點。」

楊波開店走過草創的八個月，後頭就起飛了「我不是跟你吹啊，你想來我這邊吃啊，沒有等個十天，你預約不到啊，我在今年四月是最牛的一個月，訂位訂到六月了，疫情一來退訂光光，我從天堂掉到地獄。」「我之前不做外帶的，我有我的堅持，我的菜你拿回家味道都會差很多，疫情來了，我把我原則都放棄了，收入差了八成。」

楊波因為疫情，感受到更多台灣的人情溫暖，「我大陸都沒見過的，我在台灣都看到了，我上菜市場，攤商說你日子不好過，我這個豬腰、豬腸都送給你，不要成本你回去做給客人吃，我知道你現在很難過。」

空蕩蕩的店面，沒有客人就沒有生意，一隻大白鵝悠閒的在餐廳走來走去，沒生意就沒錢，房租晚給了4天，楊波打了電話跟房東說抱歉，「這個月生意很差，因此跟你晚了幾天。」

沒想到房東沒有責怪，還做了讓他感動萬分的事情，「我忘了跟你說，我要減免你這個月的房租，既然你已經付了，六七月免租金，你如果堅持不住再跟我說，我再跟你減房租。」楊波深受感動，覺得台灣人太好了，「這是一件好事，只要媒體願意採訪我，我都願意說出這件好事，我以前就會幫助別人，我現在會送餐到醫院給醫護，我未來也會繼續幫助別人，這種正能量，我願意多說一點傳播傳播，謝謝你採訪我啊。」

結束電話採訪，我請楊波拍了店裡的景況給我，在疫情期間人人難熬，大家互相互相、體恤體恤，心就溫暖了，煎熬的日子似乎也就沒有這樣辛苦了。

本文經授權轉自：《黃大米粉絲團》／圖：楊波提供